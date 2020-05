‘Temptation’-verleidster Eline verrast: “Vriendinnen met Elke, géén contact meer met Arda” IDR

09 mei 2020

14u00 0 TV Als er een verleidster is die dit seizoen van ‘Temptation Island’ voor vuurwerk zorgt, dan is het ongetwijfeld Eline (24) wel. De Nederlandse schone wist al snel Arda in haar netten te strikken en zorgde er uiteindelijk ook voor dat hij vreemdging. Verrassend genoeg neemt Elke haar niets kwalijk. “We zijn vriendinnen geworden. Ze is gewoon superlief.”

Wat bezielde jou om mee te doen aan ‘Temptation Island’?

Ik had zin om een avontuur aan te gaan. Ik zat een beetje vast in de sleur van het dagelijkse leven, en die wilde ik doorbreken. Ik had er behoefte aan om nieuwe mensen te ontmoeten. Daarnaast leek de fame die erbij komt kijken me ook wel leuk, als ik eerlijk ben.

Jouw ervaring is op dat vlak zeker geen teleurstelling. Haast van bij aankomst viel Arda voor jouw charmes.

Dat is leuk hé, als een man jou aantrekkelijk vindt. Zeker omdat ik Arda ook een leuke, mooie kerel vond.

Denk je op zo’n moment dan niet aan de gevolgen voor zijn relatie?

Ik stond daar niet bij stil. Ik kende Elke op dat moment niet, dus voor mij was ze geen factor waar ik rekening mee moest houden terwijl ik Arda verleidde.

Jouw aanpak bleek wel te werken.

Ik had nooit verwacht dat Arda zou zwichten. Toen hij aankwam had hij een rotsvast vertrouwen in z’n relatie met Elke. Dat hij dan zo snel omsloeg en super serieus wilde worden met mij? Nee, dat zag ik niet aankomen.

Jullie hadden ook seks hebben terwijl de camera’s draaiden: vond je dat niet ongemakkelijk?

Achteraf bekeken heb ik er wel een klein beetje spijt van. Ik had op voorhand tegen mijn familie en vrienden gezegd dat ik nooit seks zou hebben op televisie. Maar dan heb je een paar drankjes op en gebeurd het toch. Ik zou willen dat het niet zo was, maar ik kan er niets aan veranderen.

Nadat jullie enkele keren seks hadden gehad, droomde Arda van een toekomst met jou in Hasselt. Maar het werd al snel duidelijk dat jij daar geen behoefte aan had.

Verleiden en seks hebben is een ding, een serieuze relatie is iets anders. Dat eerste vond ik geen probleem, dat tweede wel. Maar dat kon ik uiteraard niet teveel aan Arda laten merken in het begin.

In de aflevering van afgelopen vrijdag heeft hij dat eindelijk door.

Dat was best een moeilijke situatie. Arda besefte toen dat hij zijn relatie met Elke kwijt was en dat ik geen relatie met hem wilde. Hij was boos op mij omdat ik ervoor gezorgd had dat z’n relatie voorbij was, maar dat niet wilde goed maken door met hem in een relatie te stappen. hij heeft dat weliswaar niet letterlijk gezegd, maar ik voelde wel dat dat z’n probleem was. Dat vond ik niet terecht. Ik ga mezelf niet pushen voor iets wat ik niet wil.

Jij zat daar uiteindelijk ook als verleidster hé.

Klopt. Arda heeft een fout gemaakt, ik niet. Er zijn mensen die mij de schuld geven van wat er allemaal gebeurd is, maar dat vind ik niet terecht.

Arda ging, na die breuk met jou, uithuilen bij Amber.

Ik snap dat Arda steun zocht bij iemand die hij vertrouwde. Amber had van in het begin ook interesse in Arda, maar hij koos voor mij.

Jij mocht het wel gaan uitleggen tegenover Elke.

Dat was een intens moment, ja.

Des te opmerkelijker dat jij ondertussen vriendinnen bent met haar.

Ik ben daar erg blij om, want we kunnen het goed met elkaar vinden. Toen de opnames van ‘Temptation Island’ waren afgelopen, hebben we contact gezocht met elkaar. Ik was bang dat ze me zou haten, omdat ik natuurlijk de persoon ben met wie Arda is vreemdgegaan. Maar Elke was superlief, ze neemt me niets kwalijk. Ze respecteert me, en ik haar. We zitten op eenzelfde golflengte. Fijn dat ik zo’n mooie vriendschap heb overgehouden aan dit avontuur.

Heb jij ook nog contact met Arda?

Nee, wij horen mekaar niet meer. Toen we net terug waren, spraken we mekaar wel nog. Maar we kwamen al snel tot de conclusie dat we mekaar niets te vertellen hadden. We voelden geen van beiden dan ook de behoefte om het contact te onder houden. Enkele weken geleden stuurde ik hem een berichtje om te vragen hoe het met hem ging. Hij heeft dat gelezen, maar hij heeft me niet geantwoord. Nou, dan hoeft het voor mij ook niet meer.

Hoe kijk jij terug op je deelname?

Dit is een ervaring die ik niet had willen missen. Ik krijg via mijn sociale media ook dagelijks complimentjes. Natuurlijk zijn er ook negatieve reacties bij, maar daar wil ik me niet teveel van aantrekken.

Lukt je dat?

Ik ben sowieso iemand die sterk in haar schoenen staat. En ik besef ook dat het opmerkingen zijn van mensen die me niet kennen. Ze kunnen zeggen wat ze willen, ik weet wel beter.

