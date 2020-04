‘Temptation’-verleidster Cheyenne stapelverliefd: “Net voor corona uitbrak heb ik iemand leren kennen” Redactie

Bron: TV FAMILIE 0 TV Van Hollywood tot in Vlaanderen: het coronavirus heeft ondertussen zowat iedereen bereikt. Overal worden mensen opgeroepen om binnen te blijven, en dat is ook voor ‘Temptation Island’-verleidster Cheyenne (22) niet anders. Al is zij dezer dagen toch vooral buiten te vinden.

“En nee, niet alleen om een kleurtje op te doen”, zegt ze. “Ook voor klusjes in de tuin. En een barbecuetje met een fris pintje erbij. Bang voor het virus ben ik niet echt, maar ik vermijd het natuurlijk liever. Ik kom nog geregeld uit m’n kot. Om met m’n hond te gaan wandelen in het park, met m’n zus work-outs te doen in het zonnetje en ­uiteraard om boodschappen te doen. Aan hamsteren doe ik niet mee. Dat vind ik écht overdreven. Dat is gewoon nergens voor ­nodig!”

Net als in ‘Temptation Island’ is Cheyenne in volle coronacrisis ook nog aan het verleiden. “Net voor het virus in ons land uitbrak, heb ik met een jongen afgesproken”, vertelt ze. “En ook al is dit een moeilijke periode, ik zie hem nog steeds. Onze dates zijn dus niet ­enkel virtueel. En ja, het gaat vrij goed tussen ons. Ik besteed veel tijd met hem. Want ja, love is in the air, hé. Meer zelfs: ik ben dolverliefd!”

Ondertussen wordt Cheyenne vaak aangesproken via de sociale media. “Ik krijg ook de vraag of ik nog single ben. Nee, dus. Nu, ik probeer sowieso op zoveel mogelijk berichten te antwoorden. Ik heb niet altijd een perfect antwoord klaar, maar ik wil mijn fans zoveel mogelijk helpen. Want hoe je het ook draait of keert: veel meisjes kijken door ‘Temptation Island’ naar mij op, en dat maakt mij gelukkig.”

