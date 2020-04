‘Temptation’-verleidster Angelique werkt als zorgkundige tijdens coronacrisis: “Natuurlijk heb ik schrik dat ik besmet raak, maar ik wil helpen” IDR

25 april 2020

16u00 0 TV Een beauty met het hart op de juiste plaats. Een omschrijving die perfect aansluit bij ‘Temptation Island’-verleidster Angelique. Zij kan momenteel niet werken als danseres, maar heeft wel een diploma als zorgkundige achter de hand. Die kennis gebruikt ze nu in een Antwerps ziekenhuis om de zorgverleners bij te staan. “Ik heb tijd, en de sector kan alle hulp gebruiken”

Ze is een van de sexy singles die dit seizoen het mooie weer maken in ‘Temptation Island’, maar de Antwerpse Angelique Preud’Homme is zoveel meer dan een blonde vamp zonder inhoud. “Ik heb een diploma als zorgkundige en ambulancier op zak”, steekt de 23-jarige Angelique van wal. “Ik heb ook een tijdje in de sector gewerkt, maar ik was daar mee gestopt. Niet omdat ik het niet graag deed, maar omdat mijn echte passie ergens anders ligt. Ik werk als danseres, maar studeer bij om voedings - en huidconsulente te worden.”

Als danseres heb je nu geen werk natuurlijk.

Klopt. De coronacrisis strooit op dat vlak roet in het eten, want ik heb al zeker tot na de zomer geen werk meer. Ik heb even thuisgezeten, maar al snel besefte ik dat ik mijn tijd nuttig wilde besteden. Toen de oproep kwam om aan te sluiten bij de medische reserve, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld. Ik heb dat diploma toch, dus waarom zou ik mijzelf dan niet nuttig maken?

Heel erg moedig, aangezien de meeste mensen zo ver mogelijk uit de buurt van het virus willen blijven.

Ik moet eerlijk toegeven dat mijn papa wel z’n twijfels had toen ik hem van mijn plannen op de hoogte bracht, maar iedereen begrijpt wel waarom ik dit doe. Ik ga het gevaar niet opzoeken omdat ik iets wil bewijzen. Nee, ik doe dit echt omdat ik wil helpen. De zorgsector zit momenteel echt met de handen in het haar, ze kunnen alle hulp gebruiken. De zorgsector heeft sowieso al personeel tekort, en dat is nu des te harder voelbaar. Ik ben echt boos op de politiek, en op Maggie De Block in het bijzonder. Ze is zelf huisarts, maar dat blijkt geen garantie om een goed beleid te voeren.

(lees verder onder de video)



Erger jij je dan ook aan mensen die de lockdown beu zijn, of begrijp je dat?

Ik zou ook weer het liefst mijn familie en vrienden weer zien en terrasjes gaan doen en genieten van het leven. Maar ik kan er niet genoeg op hameren: luister alsjeblieft naar wat de experten zeggen. Ik heb oog in oog gestaan met mensen die er erg aan toe zijn door het virus. Dit is niet zomaar een griepje, echt niet. Als we nu niet doen wat er gevraagd wordt, dan vallen mensen binnenkort op straat dood omdat de ziekenhuizen overvol zitten.

Denk je echt dat het zo’n vaart zal lopen?

Als mensen niet luisteren: zeker en vast. Enkele weken geleden, tijdens het paasweekend, was ik zo boos dat zoveel mensen het nodig vonden om tuinfeesten te geven. Ik kwam toen thuis, en ben echt in huilen uitgebarsten. Er zijn zoveel mensen aan het vechten om iedereen te beschermen. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat een kleine groep daar geen respect voor heeft. Het zijn allemaal helden, tot ze zelf een familielid moeten afgeven.

Hopelijk is jouw familie daar van gespaard gebleven.

Ja, iedereen is nog gezond. Ik let er ook op dat ik de hygiënemaatregelen ook thuis volg, want mijn ouders zijn beiden risicopatiënten. Wanneer ik na een shift thuis kom, moet ik van mijn mama ook onmiddellijk al mijn kledij, schoenen en handtas achterlaten in een plastic zak. Die moet dan 24 uur buiten staan. Ze weet dat ik me sowieso douche voor ik van het ziekenhuis naar huis kom, maar ze wil liever zeker zijn. En dat snap ik ook.

Voel jij jezelf in feite goed beschermd in het ziekenhuis?

We moeten daar heel strikte protocollen volgen. Dit om de kans op besmetting zo miniem mogelijk te houden. Ik heb mee op de COVID-afdeling gestaan, en da’s echt met een spatbril, mondmasker, schort, ... noem maar op. Dat gezegd zijnde: enkele dagen geleden dacht ik wel dat ik het virus had opgelopen. Ik voelde me moe, had smaakverlies, spierpijn, oorpijn, keelpijn, ... Kortom: het leek alsof ik corona had. Maar ik heb me dan laten testen en het resultaat bleek gelukkig negatief te zijn. Daarom zit ik nu enkele dagen thuis. Volgende week ga ik opnieuw aan de slag.

Met alle respect: zo’n onbaatzuchtige houding verwacht je niet meteen van een ‘Temptation Island’-verleidster.

De meesten denken inderdaad niet dat je zoiets doet als je ook te zien bent in ‘Temptation Island’. Mensen verwachten dat ik alleen maar een feestbeest ben, maar ik ben zoveel meer dan dat. Ik ben blij dat ze deze andere kant van mij nu ook leren kennen.

