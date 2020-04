Exclusief voor abonnees ‘Temptation’-verleidster Amber richt haar pijlen op Arda: “Ik ben in mijn eigen val gelopen” Isabelle Deridder

11 april 2020

15u00 0 TV Aandachtige kijkers van ‘Temptation Island’ hebben het ongetwijfeld al gemerkt: de band tussen Arda en verleidster Eline wordt steeds inniger. Daarmee lijkt Amber, die eerder al toegaf dat ze gevoelens heeft voor de Limburger, het pleit te verliezen. “Arda en Eline samen zien: dat deed pijn”

Eerst en vooral: waarom wilde jij meedoen aan ‘Temptation Island’?

Ik kreeg via de productie de vraag of ik mee wilde gaan als verleidster. Aanvankelijk wist ik niet of het iets voor mij was, en twijfelde ik heel erg. Maar uiteindelijk besliste ik om toch deel te nemen aan de castings. Toen ik een berichtje kreeg dat ik geselecteerd was, heb ik de knop omgedraaid en ben ik er voluit voor gegaan. Ik zag het als een uniek avontuur. Dat kon ik niet aan mij laten voorbijgaan.

