“Temptation-verleiders krijgen 10.000 euro als ze kandidaat in bed krijgen” SD

14 februari 2019

11u21

Bron: AD 4 TV De reden waarom de verleiders deelnemen aan ‘Temptation Island’? Het blijkt niet gewoon een gratis vakantie te zijn, zoals presentator Rick Brandsteder al jaren beweert. Volgens de Nederlandse tv-columniste Angela De Jong wordt er met serieuze bedragen gegoocheld om de verleiders over te halen. Zenders RTL en VIJF ontkennen in een reactie dat er betaald wordt.

De Jong was te gast in ‘De Ochtend Show To Go’ van de Nederlandse krant AD. Presentatrice Lisa Michels merkte op dat ze nog steeds niet begreep waarom mensen aan het programma meedoen. “Van de stellen heb ik meer en meer het idee dat ze meedoen om bekend te worden”, vertelde De Jong. “Want als je zegt: ‘Mijn vriend is al zes keer vreemdgegaan, maar dit is de ultieme relatietest’, dan ben je denk ik wel heel erg dom.”

De verleiders zijn een ander paar mouwen, volgens de columniste. Al jaren gaan de geruchten de ronde dat de singles betaald worden als ze erin slagen iemand te verleiden. “Rick Brandsteder, de presentator, zei vorig jaar nog dat ze het echt doen omdat ze een gratis vakantie krijgen. Nu heb ik toevallig net iemand leren kennen die benaderd was om verleider te worden”, vertelde De Jong. “En er wordt dus gewoon grof betaald. Wat iedereen wel al vermoedt.”

Wanneer presentatrice Lisa Michels naar bedragen vraagt, heeft De Jong ook daar een duidelijk antwoord op. “€ 3.000 voor een zoen. Dus als je alle vier de vrouwen zoent, hark je € 12.000 binnen. En voor het in bed krijgen van een vrouw, krijg je € 10.000.”