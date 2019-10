‘Temptation’-verleider Joshua heeft eerste acteerrol beet: “Dit had ik nooit durven dromen” SDE

14 oktober 2019

Joshua Feytons, die bekend raakte als verleider in 'Temptation Island', heeft een eerste acteerklus beet. Hij speelt een rolletje in 'Fitgirls', een achtdelige comedyserie van de Nederlandse omroep PowNed, die vanaf 18 oktober online te zien is.

“Mijn eerste rol in een tv-serie", schreef Joshua Feytons op Instagram, bij een foto van de cast van ‘#Fitgirls’. “Nooit durven dromen dat ik deze kans zou krijgen.” De voormalige ‘Temptation Island’-verleider krijgt een rolletje in de webdramaserie van de Nederlandse omroep PowNed. De achtdelige comedyserie volgt de 19-jarige Robin (gespeeld door May Hollermann), die net als de fitgirls op Instagram een killer body wil. Daarom neemt ze een abonnement bij de hippe sportschool Gymtasia, om van haar ongezonde gewoontes af te komen, haar ex-vriendje te vergeten, en totaal in shape te raken. Ze valt meteen als een blok voor de knappe Gio, die vertolkt wordt door Joshua. En die vond het een erg fijne ervaring, schrijft hij: “Ik voelde me heel snel thuis.”

#Fitgirls is vanaf vrijdag 18 oktober wekelijks te zien bij PowNed op NPO3.nl en het YouTube-kanaal van NPO 3.