‘Temptation’-verleider Jietse zet de bloemetjes buiten met een van de koppelhelften SD

27 maart 2019

11u42 0 TV ‘Temptation Island’ mag dan voorlopig nog geen vuurwerk opgeleverd hebben, toch lijkt verleider Jietse met een mysterieuze post op Instagram nu toch te insinueren dat zijn Thaise avontuur wel degelijk iets heeft opgeleverd.

Jietse probeert al langer om ‘ons Milou’ te verleiden, maar vooralsnog hapt de Nederlandse schone niet echt toe. Op de Instagram Stories van Jietse was dit weekend echter te zien hoe de twee samen een stapje in de wereld zetten. Milou werd gefotografeerd op hetzelfde feestje als Jietse. Aangezien het tot na afloop van het programma een groot geheim moet blijven welke koppels het overleven, is het niet geweten of de twee er als vrienden of als koppel waren. Maar verdacht is het alvast wel...

Meer over Jietse

Milou