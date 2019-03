‘Temptation’-verleider Giorgio reageert op z'n mislukte date met Laura: “Het was niet mijn schuld” IDR

15 maart 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 TV De Limburgs-Italiaanse Giorgio (23) maakt mee het mooie weer op ‘Temptation Island’. Een opvallend uiterlijk heeft hij in ieder geval, deze ‘gespierde beer met een klein hartje’ en zelfverklaarde romantieke verleider. TV Familie sprak met de verleider.

Waarom wilde jij graag meedoen aan ‘Temptation Island’?

Ik ben een jongen met een vlotte babbel, een mooi lichaam en een verzorgd uiterlijk. Ik wilde mensen tonen dat gasten zoals ik ook een goed hart kunnen hebben. Ik ging er ook gewoon vanuit dat ‘Temptation Island’ een fijne ervaring zou zijn. Zon, zee, strand, cocktails, vrouwen. Leuk, toch?

En dat was het ook voor jou?

Oh ja. Ik heb me heel goed geamuseerd. En eerlijk gezegd: ik heb de smaak te pakken. Ik zou het zeker zien zitten om in de toekomst nog aan zulke programma’s deel te nemen. Laat de voorstellen maar komen.

Jij viel in de eerste afleveringen op, o.a. omdat jij zei dat je dol bent op de Disney-film ‘Belle en het Beest’. Meende je dat? Of was het enkel maar een manier om je tedere kant in de verf te zetten?

Ik meende dat, ja. Absoluut. En oké, misschien denken sommige kijkers dat ik dat tijdens de speeddates heb gezegd om bij de dames op een goed blaadje te komen. Maar heel eerlijk: dat was dus niet zo. Als dat mijn bedoeling was geweest, de tedere knul te spelen... Dan had ik dat wel op een andere manier gedaan. Ik ben gewoon mijzelf gebleven in ‘Temptation Island’.

Is die vlotte babbel van jou één van jouw voornaamste troeven om een meisje te ­verleiden?

Ja, dat denk ik wel. En daarnaast ook mijn natuurlijke charmes. Verder stop ik veel tijd in mijn uiterlijk, want ik vind het belangrijk om er goed uit te zien. Ik ga vijf dagen per week naar de fitness. En ik werk hard om tattoos en piercings te kunnen betalen.

Na de opnames van ‘Temptaton Island’ heb jij even blonde vlechtjes gehad. Die look viel niet bepaald bij iedereen in de smaak, hé. De Nederlandse realityster én ‘Temptation’- fanaat Michella Kox heeft er uiteindelijk zelfs de schaar in gezet...

Tja, die vlechtjes... Ik vond dat wel tof voor een keertje. Gewoon plezant, hé. Het was eens iets anders. Ik experimenteer graag met m’n uiterlijk. Maar niet iedereen heeft dezelfde smaak, dat is logisch. Ik kon er wel mee lachen dat Michella m’n vlechtjes heeft afgeknipt. Ik had het wél erg gevonden als ze al m’n haar er had afgeschoren.

Jij werkt als vuilnisman. Is dat een job die bij vrouwen in de smaak valt?

Om eerlijk te zijn: vrouwen zijn daar niet bepaald fan van. Maar dat vind ik een beetje bizar. Want wat is daar nu mis mee? Voor mij is dat een job als een ander. Trouwens, als er geen vuilnismannen waren, wat zou je dan met al je afval moeten doen?

Opstoken zou lastig zijn.

(lacht) Precies. Och, ik heb al vaak gemerkt dat er ook meisjes zijn die géén probleem hebben met die job van mij. Want ik heb natuurlijk al wel een aantal liefjes gehad. ’t Zou maar erg zijn, ik ben al 23. (lacht)

Laura, de vriendin van Roger, zal jouw ware alvast niet zijn. Jullie date verliep allesbehalve vlot of romantisch...

Tja... Ik denk niet dat de schuld van die geflopte date bij mij lag. Integendeel! Ik heb heel erg geprobeerd om Laura te ontdooien. Zij ging de ‘temptation’ gewoonweg totaal niet aan. Ze sloot zich af voor mij.

Op een bepaald moment ­begon ze zelfs te geeuwen.

Ja, zeg. Zij vond er blijkbaar niks aan, aan onze date. Maar ’t was uiteindelijk vooral voor mij helemaal niet fijn. Want als je dan tegenover een meisje zit dat eigenlijk liever gewoon wil gaan slapen dan een gezellige babbel met jou te hebben...

Dan voel je je een beetje ­vernederd, misschien?

Vernederd? Dat is veel gezegd. Oké, dat is niet bepaald een oppepper voor je zelfvertrouwen. Maar ik heb dat niet persoonlijk opgenomen. Want met een andere verleider had Laura zich waarschijnlijk precies hetzelfde gedragen. Ze weigerde zich ook maar een klein beetje open te stellen voor enige verleiding.

‘Laura zit hier niet op haar plaats’, zei jij.

Ja, en dat was ook zo. Ik heb daar nu nog altijd dezelfde mening over. Ik had liever gehad dat ze wat enthousiaster was geweest.

Volgens sommige kijkers is die houding van Laura symptomatisch voor dit ‘Temptation Island’-seizoen. Ze noemen het ‘de saaiste ‘Temptation’ ooit’...

Dat wordt soms gezegd, ja. En de kijkers mogen uiteraard hun eigen mening hebben, maar ik ben het er helemaal niet mee eens. En ik wás daar tenslotte wel, ik heb het allemaal meegemaakt. Ik mag niets verklappen. Het enige wat ik kan zeggen is: blijven kijken!