‘Temptation’-verleider Giorgio opgenomen na zelfmoordpoging: “Ik zag geen toekomst meer” Redactie

04 september 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Het leven van Giorgio (24), verleider in de meest recente editie van ‘Temptation Island’, heeft een dramatische wending genomen. Compleet getroebleerd is de jongeman na een mislukte zelfmoordpoging en een daaropvolgende niercrisis in de psychiatrie opgenomen. Aanleiding voor deze bijzonder tragische gang van zaken is het pijnlijke einde van zijn verloving. Dat legt Giorgio zelf uit in weekblad TV Familie.

“Ik zag geen andere uitweg meer dan me van het leven te beroven”, vertelt Giorgio vanuit de psychiatrische instelling waar hij verblijft. Hij wil graag zijn verhaal doen. Om duidelijkheid te scheppen over de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat hij dood wilde zijn. “Mijn verloofde Samra was de vrouw van m’n leven... Ik noem­de ons altijd Belle en het Beest. Ik hield zielsveel van haar. Maar blijkbaar was die liefde niet volledig wederzijds.”

Hoewel de twee zichzelf als “een powerkoppel” zagen, brak Samra het hart van Giorgio. “Ik wilde Samra al m’n vertrouwen geven, maar toen ik begin juli met m’n ouders in Italië op vakantie was, kreeg dat vertrouwen een zoveelste knauw. Via via hoorde ik dat Samra twee jongens in haar appartement had uitgenodigd en dat ze nadien nog zijn uitgegaan. Zoiets iets doe je toch niet als je vriend zo ver van huis is? Nu, volgens Samra moest ik me daar niet druk om maken. Ze wou gewoon een plezante avond hebben. En hoewel ik moeite had om haar te geloven, vergaf ik het haar.”

Huwelijk

Ondanks zijn bedenkelijke ‘ontdekkingen’ vroeg de verleider haar toch ten huwelijk. “We hebben op het Maze Festival onze verloving gevierd. Samra en ik kregen daar dan die klappen, maar toch lachte het leven ons toe. Dácht ik. Want vanuit het niets beweerde Samra opeens dat ik haar had geslagen. Ik had tijdens een spelletje per ongeluk met mijn arm haar kin geraakt. Ik had helemaal niet de intentie om haar pijn te doen. Dat kunnen mijn ouders bevestigen, zij waren erbij. Samra heeft toen foto’s van haar blauwe kin naar mensen gestuurd en erbij vermeld dat ik haar had mis­handeld.”

Toen moest de zwaarste klap echter nog komen. “Weet je nog dat ik enkele maanden geleden vertelde over onze miskraam? Ik had toen enorm naar dat kindje uitgekeken. Maar wat blijkt: Samra is nooit zwanger geweest! Haar buurvrouw was wél zwanger, en Samra had haar gevraagd om zo’n predictortest te doen in haar plaats te doen. Zij heeft geweigerd, omdat ze vond dat je zoiets niet kan maken. Maar Samra heeft dus gelogen over haar zwangerschap. Ik voelde me zo vernederd.”

Geen toekomst

Het werd Giorgio allemaal te veel. “Ik zag geen toekomst meer, zonder Samra. Mijn leven leek verwoest. Ik wilde er niet meer zijn... Puur uit liefdesverdriet heb ik toen dertig slaappillen geslikt. Mijn moeder had die liggen. (zucht) Kijk, het was een erg drastische beslissing, maar ik zag geen uitweg meer. Toen toch niet.” Hij werd ‘s ochtends roerloos gevonden door zijn ouders. “Mijn lippen waren blauw en mijn huid was grauw, zeggen ze. Ze hebben meteen de ambulance gebeld. Hadden ze mij twee uur later gevonden, was ik er volgens de verplegers niet meer geweest.”

“Ik was bewusteloos en ben in een coma beland. Die heeft drie dagen geduurd. Voor mijn ouders was dat natuurlijk vreselijk”, gaat Giorgio verder, die intussen in het OPZC in Rekem verblijft, een psychiatrisch zorgcentrum. “Daar heeft de dokter me gedwongen laten opnemen. Tien dagen moet ik hier blijven. Maar ik begrijp die beslissing niet. Ik zit hier niet op de juiste plek. Ik wil thuis zijn. Aan die therapeutische sessies hier heb ik niets. En weet je wat straf is? Samra heeft mij opgebeld. Ze wil op bezoek komen! Sorry, ik wil haar niet meer zien. Voor mij is Samra een afgesloten hoofdstuk. En als ik uit de psychiatrie kom, start ik een nieuw leven.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.