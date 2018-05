'Temptation'-verleider Gino: "Deborah is niet mijn type" Graziella Gioia

03 mei 2018

10u30

Bron: AD 0 TV 'Temptation Island' heeft het leven van Nederlander Gino Nabarro (27) voorgoed veranderd. Rustig over straat gaan zit er niet meer in, want mensen willen álles van hem weten. Maar vooral één vraag ligt op de lippen van de fans van het programma: heeft hij nog een relatie met Deborah Leemans? Daar is hij duidelijk over: dat zit er niet in.

Temptation Island zit er alweer bijna op. Vandaag is de laatste aflevering van het meeslepende programma op de buis te zien en dus is het tijd om de balans op te maken. Gino blikt met een positief gevoel terug op het avontuur. "Het is een hele mooie ervaring geweest. Het was een leuke tijd met de mannen én de vrouwen’’, vertelt de man uit Den Haag.



Hij deed mee met het programma in de rol als verleider om relaties op de proef te stellen. Het was een rol die de machoman op het lijf geschreven was. Geniepig wurmde Gino zich in het leven van Deborah, die aan het programma begon met een hartstochtelijke relatie met Tim Wauters.



Het meest besproken stel van het tv-programma had toekomstplannen en was ervan overtuigd dat het samen heelhuids uit het spel zou komen. Huisje, tuintje, boompje, kindje: dat was het toekomstbeeld dat Deborah met Tim voor ogen had. Maar na korte tijd gooide Tim al zijn principes buiten boord, waarmee hij een gekwetste vrouw achterliet. 'Timtation' viel als een blok voor de blonde Cherish. De trouwplannen met Deborah werden dan ook binnen no time afgeblazen.

Dubbel gevoel

Dat was het moment dat Gino toesloeg. "Ik had een dubbel gevoel daarover. Aan de ene kant is het een spel en moest ik proberen een relatie te verpesten. Dat lukte, ik kreeg een sterke band met Deborah", licht de Haagse verleider toe. "Aan de andere kant zag ik een meisje dat zó erg gekwetst was door de daden van Tim, dat ik haar niet te hard wilde aanpakken. Bij haar kwam het spel extra hard aan.''

Bij Deborah kwam het spel extra hard aan Gino Nabarro

"Als je middenin het spel zit, zie je niet goed wat er gebeurt op het andere deel van het eiland'', vervolgt hij. "Nu ik de beelden terug heb gezien, zie ik pas hoe erg Tim zich heeft misdragen. Hij is erg onvolwassen voor zijn leeftijd.’’ Dat het over en uit was tussen Tim en Deborah stond dan ook buiten kijf. Maar het gerucht dat de relatie vóór de opnames al uit was, ontkent Gino stellig. "Er wordt heel veel onzin verteld. Dit is echt bullshit. Ze hadden gewoon een relatie.’’



Aan de innige relatie tussen Gino en de Belgische Deborah is geen vervolg gegeven. Die maakte slechts deel uit van het spel. "We zijn elkaar nog wel eens tegengekomen na de reis naar Thailand en toen heeft ze me gevraagd of we gingen daten’’, stelt Gino. "Maar dat wilde ik niet. Ik zei haar dat ze haar vorige relatie nog moest verwerken en vond dat we het hierbij moesten laten. Ze is bovendien ook helemaal niet mijn type." Dat hij biseksueel zou zijn, is onzin zegt hij.

Deborah is helemaal niet mijn type Gino Nabarro

Toekomst

Nu gaat Gino als vrijgezel én als heuse celebrity door het leven. "Ik kan niet meer rustig over straat. Als ik even naar de supermarkt ga, word ik continu aangesproken. Vooral met uitgaan gaat het los. Mensen willen de hele tijd met me op de foto. Maar ik vind het leuk hoor! Iedereen is heel positief. Ik denk dat Tim veel negatievere dingen te horen krijgt’’, grinnikt de verleider.



Ziet hij een carrière in de tv wel zitten? "Nou, dit televisie-optreden smaakt wel naar meer. Ik heb nog meegedaan aan het RTL-programma ‘Beste Verleider’, maar ik ben zeker aan het rondkijken om meer te gaan doen. Ook ga ik een kledinglijn beginnen. Deze zomer moeten de eerste kledingstukken uitkomen.’’