'Temptation'-Tim krijgt bedreigingen: "Ze willen een mes door mijn keel duwen" KDL

30 maart 2018

13u34

Bron: Telegraaf 1712 TV Tim mag zich de meest opmerkelijke kandidaat van dit seizoen van 'Temptation Island' noemen. Tijdens de start van het programma had hij nog trouwplannen met zijn vriendin Deborah, maar enkele dagen later borg hij die op nadat hij plots dolverliefd werd op verleidster Cherish. Die opmerkelijke switch wordt hem duidelijk niet in dank afgenomen.

Deborah was donderdagavond te gast bij Goedele Liekens in 'Goedele on top' waar ze meer vertelde over haar relatie met Tim. Deborah vertelde er onder meer dat ze vaak heftige ruzies hadden. Maar ook Tim mocht zijn zegje doen, hij gaf meer tekst en uitleg in 'Temptation Talk', het programma dat na 'Temptation Island' uitgezonden wordt op de Nederlandse televisie. Daarin gaf hij aan dat zijn plotse ommekeer voor opmerkelijke gevolgen heeft gezorgd.

(lees verder onder de foto)

Mes

"Ik kan niet meer normaal op straat komen", gaat Tim van start. "Ik ontvang bedreigingen. Ze willen een mes door mijn keel duwen en zo." Nu Tim kan terugkijken op wat er allemaal gebeurd is, geeft hij toe dat hij het verkeerd heeft aangepakt. "Ergens heb ik wel spijt. Ik weet zelf nog altijd niet wat er gebeurd is. Ik heb oprecht gevoelens gekregen voor iemand en ik ben er gewoon op ingegaan. Ik zal de rest van mijn leven van Deborah houden, maar ik denk niet op de manier die moet om samen een relatie aan te gaan."