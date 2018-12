‘Temptation’-Mezdi is nu te zien in ‘Ex On The Beach’: “Sommige mensen vinden mij een eikel, so what?” IDR

19 december 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 TV Er zijn al flink wat ex-lieven aangespoeld in Curaçao, waar de sexy singles van MTV’s ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ verblijven. Het was wachten op een bekend gezicht. En ja, hoor: ‘Temptation Island’- vedette Mezdi (21) - hij deed mee met zijn toenmalige vriendin Daniëlle - heeft zich nu bij het decadente clubje gevoegd. Dat schrijft TV Familie.

Waarom heb jij ‘ja’ gezegd op het aanbod om mee te doen in ‘Ex on the Beach’, dat nóg sensationeler is dan ‘Temptation Island’? Had jij je buik nog niet vol van reality-tv, dan?

Nee, integendeel. Ze hebben mij gevraagd en ik dacht gewoon: ik ga ervoor, ik doe mee. Punt.

En wat gebeurde er al meteen toen je aankwam op dat strand: een conflict plus vechtpartij. Fraai, hoor...

(grijnslachje) Ja, dat is het Mezdi-effect, denk ik. Zodra ik met mijn energie ergens arriveer, ontstaat er drama. Niet dat ik daarop uit ben, hé. Het gebeurt gewoon. En ja, dat gevecht met Brody... Hij besprong mij iets te enthousiast, zal ik maar zeggen. Die jongen is daar nogal goed in. Maar dat wil niet zeggen dat ik me verder door hem ga laten doen, hoor. Brody is niet mijn favoriete persoon, nee.

Hij had voordien tijdens het programma al het bed gedeeld met Lena, die een ex-liefje is van jou. Dat speelt waarschijnlijk mee in jouw mening over hem?

Nou, nee. Lena en ik zijn nooit een setje geweest, zie je. Ik heb haar eens in de auto... euhm, bestudeerd, zeg maar. En ja, dat was het in feite, meer niet. Ik had en heb geen gevoelens voor haar of iets dergelijks.

Jij hebt dus niet aan MTV’s ‘Ex on the Beach’ meegedaan om haar terug te winnen?

Hallo! Tuurlijk niet. En ik ben daar ook niet naartoe gegaan om een nieuwe liefde te vinden. Ik ben er behoorlijk neutraal ingestapt. ’t Was meer omdat ik de spanning en het avontuur wilde meemaken. Ik wilde eens zien wat er allemaal zou gebeuren en waarvan ik kon profiteren. Of dat dan voor drama en herrie zorgt: maakt mij totaal niets uit.

(lees verder onder de foto)

En je kreeg er een mooie vakantie voor in de plaats.

Da’s waar. Al is dat afhankelijk van de mensen die daar zijn, hé. (lacht) Er zijn leukere vakanties dan samen met je exen in een resort te zitten. Want een ex is een ex met een reden, toch? Het is niet dat ik zo enorm veel ex-vriendinnen heb, maar iedere relatie heeft een slechte afloop gekend. Zelf heb ik geen last van liefdesverdriet of frustraties om gedane zaken.

Net als ten tijde van ‘Temptation Island’ week jij ook nu heel wat reacties los bij de kijkers. Ook negatieve...

Nou, ik kreeg meestal positieve reacties, hoor. Hier en daar is het een keertje wat minder, maar dat boeit me niet. Pfff, wat mensen die ik niet ken van mij zeggen, daar hou ik me niet mee bezig. Laat die maar lopen gillen. Ach... Als mensen mij een complete eikel vinden, dan doen ze maar. So what?

Complete eikel of niet, jij bent onlangs door het oog van de naald gekropen, hé?

Ik heb een heel zwaar motorongeluk gehad, dat klopt. Het gebeurde kort nadat ik terug in Nederland was na de opnamen van ‘Ex on the Beach’. Mijn gezondheid is momenteel helemaal niet goed, want ik heb heel wat lichamelijke schade opgelopen. Het gaat nog even duren voor ik volledig gerevalideerd ben.

Welke lichaamsdelen zijn ­beschadigd?

Ik liep een neusbreuk op en een hersenkneuzing. Mijn rechterkruisbanden zijn gescheurd, mijn linkerbeen is verbrijzeld, mijn heupkom is beschadigd, net als drie ruggenwervels. Ik heb geluk dat ik nog leef.

Ja, zo klinkt het ook. Wat een ellende.

Zeg dat wel. Met de motor kan ik voorlopig niet rijden, en dat zal nog een hele tijd duren. Want ik zit momenteel in een rolstoel. Da’s het enige ‘vervoermiddel’ dat ik nu kan besturen... Ja, mijn mobiliteit is erg beperkt. En ik kan je verzekeren: dat is heel onaangenaam.

En vooral erg frustrerend.

Absoluut... Ik heb geluk dat ik jong ben. Dat zorgt ervoor dat ik sneller herstel, zeggen de dokters. Maar dit gezegd zijnde: ’t is niet dat ik overmorgen weer mobiel ben. Daar zullen nog wel enkele maanden overheen gaan. Hoe meer moeite je doet om te revalideren, hoe beter dat proces verloopt. Ik doe erg m’n best. Ik wil zo snel mogelijk terug de dingen kunnen doen die ik vóór dat verdomde ongeval deed.

(lees verder onder de foto)

Je kan nog buitenkomen?

Nou ja, maar dat doe ik niet zo veel. Ik blijf in mijn vertrouwde cirkel en bij de mensen die mijn revalidatieproces begeleiden.

Krijg je steun van ­Daniëlle, met wie jij meedeed aan ‘Temptation Island’? Of is dat contact verbroken?

Vervelende vraag. Ik wil het niet over haar hebben.

Wrang dat je nu als je vlotte, beweeglijke zelf in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ op MTV te zien bent, niet?

Ja, kijk, het is wat het is. ’t Is niet dat ik me rotslecht voel omdat ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ nu op tv is. Trouwens, ik wil nog even aanstippen dat ik niet van plan ben om zulke tv-programma’s te blijven doen. Het kan héél snel gedaan zijn met dat soort van carrière. Ik wil verstandige keuzes maken, ik wil zekerheid wat m’n inkomen en m’n toekomst betreft. Dát speelt nu in m’n hoofd. In 2019 wil ik ervoor zorgen dat dit helemaal in orde komt.