'Temptation'-Merijn heeft een nieuwe vriendin (en het is geen onbekende) DBJ

18 mei 2018

07u05 0 TV Merijn, die twee seizoenen geleden mee deed aan 'Temptation Island', heeft opnieuw de liefde gevonden. Karlyn heet de gelukkige, de zangeres deed ooit mee aan 'The Voice of Holland'.

Twee seizoenen geleden nam Merijn samen met zijn vriendin Lisa deel aan 'Temptation Island', maar hun relatie overleefde de vakantie niet. De 400 cc aan humor van verleidster Pommeline stak daar een stokje voor. De twee werden een koppel, maar begin dit jaar werd bekend dat ook zij uit elkaar gingen. Pommeline had Merijn immers verlaten voor 'kleurplaat' Fabrizio, een van de vrijgezellen van dit jaar.

Erg lang is Merijn echter niet bij de pakken blijven zitten, want ondertussen vond ook hij een nieuwe liefde. De gelukkige heet Karlyn en ze nam ooit deel aan de talentenjacht 'The Voice of Holland'. Zoals dat tegenwoordig gaat, kondigden de twee hun relatie aan op Instagram. "Nog maar een maand samen, maar het voelt al als een jaar. Love You", schrijft de zangeres onder meer. "Alleen maar aan het winnen", schrijft Merijn.

1 month but it feels like a year already ❤️ LOVE YOU 😘 Een foto die is geplaatst door null (@karlynofficial) op 17 mei 2018 om 16:34 CEST

Alleen maar winning♥️ Een foto die is geplaatst door null (@merijn_brooklyn) op 17 mei 2018 om 18:00 CEST