'Temptation'-Megan na amper twee maanden alweer single

24 juni 2018

Deelnemers van 'Temptation Island' en een stabiel liefdesleven: het lijkt maar niet te willen lukken. Kevin gaf eerder toe dat hij en verleidster Chloë sinds twee maanden een koppel waren, maar hun liedje is intussen alweer uitgezongen. En nu is ook Megan alweer single. Zij en Jochen, de beste vriend van Joshua, zijn uit elkaar.

Oostende is na Kevin weer een vrijgezel rijker. Megan en haar vriend Jochen, wie ze nochtans "met haar ogen toe vertrouwde" hebben een punt gezet achter hun relatie. Of thans als we de sociale media mogen geloven, want daar werden alle liefdevolle foto's van het koppel stuk voor stuk verwijderd. Meer nog: de twee hebben elkaar ontvolgd op Instagram, en elke verwijzing naar elkaar gewist. Van een teken aan de wand gesproken. Het koppel was amper twee maanden samen. Maar de reden van de breuk is voorlopig niet duidelijk.

Megan leek na al die ‘Temptation’-tegenslag nochtans eindelijk haar liefdesgeluk gevonden te hebben. Megan sprak steeds vol lof over Jochen, een jonge metser uit Limburg, en deelde veel romantische foto's. “Moeilijke wegen leiden naar prachtige bestemmingen”, klonk het bijvoorbeeld. En dat Jochen de beste vriend is van Joshua, met wie Megan in Thailand de lakens deelde, leek niemand te deren. “Ik wens jullie al de liefde en het geluk in deze wereld. Ik ben blij dat mijn beste vriend een goed meisje heeft gevonden”, aldus Joshua toen. Megan en Jochen leerden elkaar kennen op een feestje in Oostende.