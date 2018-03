'Temptation'-Megan heeft een nieuw lief (en hij de beste vriend van 'haar' verleider Joshua) TDS

Bron: Eigen berichtgeving 902 TV Nu de eerste 'vakantieweek' achter de rug is, nadert de ontknoping in 'Temptation Island' En natuurlijk is er maar één vraag van belang: welke koppels gaan samen naar huis, en welke niet? Anders gezegd: wie maakt kans op een happy end? Megan alvast niet met Kevin, zo blijkt. Want op Instagram pronkt ze nu al met haar nieuwe vriend.

Hun trouw bewijzen om met een schone lei te kunnen beginnen. Dát stond met stip in de agenda van Megan en Kevin als ze 'Temptation Island' zonder uitspattingen of escapades zouden doorkomen. Maar helaas, na het eerste kampvuur was het al prijs. Megan kreeg te zien hoe Kevin haar 'koekenrond' noemde, waarna ze zelf haar boekje te buiten ging met verleider Joshua.

Maar ook dat Thais sprookje bleek van héél korte duur: amper een dag nadat Joshua bij Megan was 'ingetrokken', pakte hij al opnieuw zijn spullen. Megan had dan ook gevoelens gekregen voor Joshua, welke hij niet kan beantwoorden. "We zijn toch gewoon vrienden", probeerde hij haar duidelijk te maken. Waarna Megan verweesd leek achter te bleven.

Nieuwe vriend

Ondanks al die 'Temptation'-tegenslag lijkt Megan nu eindelijk haar liefdesgeluk gevonden te hebben. De gelukkige is Jochen Meykens, een jonge metser uit Limburg. Megan pronkt met de regelmaat van een klok met hem op sociale media, en schrijft daar ook telkens de meest liefdevolle commentaren bij. "Moeilijke wegen leiden naar prachtige bestemmingen ❤️", om er maar eentje te noemen. En dat Jochen de beste vriend is van Joshua - de twee poseerden op 2 maart nog samen voor een foto die ‘broeder’ als bijschrift kreeg - maakt het natuurlijk des te pittiger.

Motorcrosser Joshua deelde ook zelf een bevestigende foto. Daarop geeft Megan 'haar' Jochen een kus op de wang. "Ik wens jullie al de liefde en het geluk in deze wereld. Ik ben blij dat mijn beste vriend een goed meisje heeft gevonden", schrijft Joshua.