‘Temptation’-Lize en Ken zijn uit elkaar MVO

29 maart 2019

16u32 0 TV Het is voorbij tussen Lize en Ken, die elkaar twee jaar geleden leerden kennen tijdens ‘Temptation Island’. Lize deed destijds mee als helft van een koppel, Ken als verleider. De vonk sloeg al snel over en de twee waren een tijdlang erg gelukkig samen, maar Lize’s kinderwens kon niet langer genegeerd worden.

Lize verliet haar toenmalige vriend Jefferson voor verleider Ken, maar ook haar nieuwe relatie is nu helaas tot een eind gekomen. Omdat Ken nog niet aan kinderen denkt, en Lize wél een kinderwens heeft.

In het Nederlandse programma ‘Temptation Talk’ maakte Ken het nieuws bekend. “Er is niets mis en er is ook niets misgegaan”, verwonderde hij zichzelf nog altijd over het feit dat ze uit elkaar zijn. “We wilden dit allebei niet, maar het is nu zo.” De oorzaak lag vooral bij hun verschillende levensstijlen. “Lize wil al graag samenwonen, maar ik was er nog niet klaar voor. Ze wilde binnen enkele jaren ook al kinderen, en daar klapte ik al helemaal van dicht.” De kinderwens is volgens hem niet de enige factor die hun relatie deed stuklopen. “We willen gewoon heel andere dingen in het leven.”