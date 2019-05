‘Temptation’-Laura helpt alle twijfel de wereld uit: “Roger en ik zijn niet meer samen” MVO

31 mei 2019

20u59 1 TV Eerder deze maand liet ze nog weten dat zij en Roger hun relatie nog een kans gaven, maar vandaag krijgen we helaas een andere boodschap te horen van ‘Temptation’-Laura. Zij liet via haar Instagram Stories weten dat zij en Roger weer uit elkaar zijn.

“Ik ben echt verbaasd van mezelf dat ik dit opnieuw doe”, steekt ze van wal. “Maar ik doe dit omdat ik het één keer duidelijk gezegd wil hebben. Roger en ik hadden een maand geleden besloten om ervoor te gaan. Dat hebben we ook openbaar met jullie gedeeld. Dat is achteraf gezien misschien niet slim geweest.”

“We zijn nu al een tijdje terug vrienden”, laat ze weten. “We zijn niet uit elkaar door bedrog of ruzie, dus schrik niet als we gewoon ergens als vrienden over straat lopen. Op dit moment is onze vriendschap sterker dan onze relatie en dat is de voornaamste reden waarom we het daarbij houden.”