'Temptation'-Laetitia laat haar poep opvullen, maar de reacties zijn niet mals: "Ga gewoon sporten meid" DBJ

25 mei 2018

14u15 5 TV 'Tempation Island'-verleidster Laetitia ondergaat binnenkort een plastische operatie aan haar achterwerk. De reacties die ze krijgt op sociale media zijn verdeeld.

Laetitia is de volgende in een reeks van velen. Na onder meer Pommeline, Rosanna en Zwanetta ondergaat nu ook 'Temtation'-Laetitia een plastische operatie. Het gaat om een BBL (Brazilian butt lift), waarbij haar achterste wordt opgevuld met injecties van haar eigen vet.

"The word is out!", schrijft de verleidster op Instagram. "Ik ga een BBL (Brazilian butt lift) laten doen." Ze zegt ook dat haar fans binnenkort alles kunnen volgen op via het bedrijf waar ze de operatie ondergaat.

The word is out! Ik ga een BBL (Brazilian butt lift) laten doen. Ik heb gekozen voor @essentialaesthetics_ in Den Haag. Hier staat kwaliteit, zorg voor anderen en liefde voor schoonheid centraal en daar voel ik mij erg prettig bij! Wacht nog heeel even met het stellen van al jullie vragen. Binnenkort kunnen jullie alles volgen via Essential Aesthetics! Een foto die is geplaatst door null (@itriciaa) op 25 mei 2018 om 11:55 CEST

" Goed voor je zelfvertrouwen dat programma"

De reacties op het bericht van Laetitia zijn echter niet eenzijdig positief. Velen vinden dat Laetitia al mooi genoeg is van zichzelf of gewoon kan gaan sporten. "Girl, ga gewoon sporten – squats en bridge-oefeningen. Wie heeft plastische chirurgie nodig als je naar de gym kunt gaan.” Een andere volger vindt het zelfs lui dat de Vlaamse voor een ingreep kiest. "Jammer dit. Wees eens trouw aan jezelf en ga hard trainen voor een mooie kont ipv de makkelijke weg.”

Ga gewoon hard trainen voor een mooie kont ipv de makkelijke weg

Laetitia is lang niet de enige verleidster die zich plastisch laat bijwerken en dat is ook haar volgens niet ontgaan. "Wel heel toevallig”, klinkt het. "Goed voor je zelfvertrouwen dat programma... not.” Maar volgens een ander is het juist een gebrek aan zelfvertrouwen van de deelnemers aan het prorgamma. "De meeste van de 'Temptation Island'-deelnemers zijn uiterlijk mooie mensen, maar al die plastische ingrepen verbergen veel onzekerheid. Witte tanden, lippen & kont opblazen. Zelfs die Fabrizio wil zijn neus laten doen, what the f*ck.”

Zwanetta

Ook Zwanetta, de verleidster met de zwarte krullen uit de editie van dit jaar, mengt zich. "Ook al noemt u ons ’mooi’, iedereen heeft een eigen mening over wat mooi is en veel vrouwen doen wat aan hun zelf niet alleen deze tijd. Het is nu dat mensen er meer open over zijn, maar als hun daar gelukkig van worden is dat hun eigen keus right? Alleen jij kijkt elke dag naar je zelf in de spiegel en leef je in je eigen lichaam". "Do it!", zeggen anderen dan weer. "Als jij je er beter van voelt. Wij mannen maken er zeker geen punt van!”