‘Temptation’-kijkers bezorgd om fel vermagerde Elke: “Je doet dat toch niet voor die ezel, hé?” TDS

24 april 2020

Het waren harde beelden, toen 'Temptation Island'-kijkers te zien kregen hoe Arda in bed belandde met verleidster Eline en zo het hart van zijn vriendin Elke verbrijzelde. De Limburgse brak volledig en bleef met spookgedachten achter. Zoals "wat heeft zij dat ik niet heb?" en "was ik maar wat magerder geweest". Omdat Elke sinds haar terugkeer uit Thailand zichtbaar is afgevallen, maken kijkers zich nu zorgen om haar gezondheid.

De foto’s van de Limburgse die de laatste tijd op Instagram verschijnen liegen er niet om: Elke is opvallend veel kilo’s kwijt. Zo dook er pas een foto op waarop Elke een kledingmerk promoot, maar alle aandacht ging niet naar de items, maar wel naar haar smalle taille. “Dat zal toch niet vanwege Arda zijn?”, klinkt het in de commentaren. Of ook: “Ik hoop oprecht dat ze dit voor zichzelf heeft gedaan en niet voor die ezel.” En tot slot: “Het viel mij ook al op, ik hoop dat het goed met haar gaat! Gewicht verliezen kan uit kracht maar ook uit onzekerheid komen, dus we hopen op het eerste voor haar.”

Elke krijgt evenwel ook complimenten op haar nieuwe look. “Ze ziet er in ieder geval fantastisch uit”, is de teneur van tientallen reacties onder de foto. Toch is het ook Elke niet ontgaan dat verschillende kijkers zich zorgen maken, en dus reageerde ze ook zelf op de vele vragen. “Even een uitleg”, klonk het op Instagram, waar Elke stelde dat ze op tv voller oogt dan ze in werkelijkheid was tijdens de opnames. “Ik ben dus heus niet zo veel afgevallen als iedereen denkt.”

Gezonder leven

Toch is er wel degelijk sprake van een andere levensstijl. Elke heeft sinds haar terugkeer een ander voedingspatroon, ze gaat naar de fitness en blijft in vorm met krachttrainingen. “Ik ben gewoon wat gezonder en minder gaan eten”, stelt ze kijkers gerust. “En nu met de lockdown doe ik trouwens niks en kom ik ook weer aan.”

