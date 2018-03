'Temptation' Kevin laat tattoo van Megan op kont verwijderen: "Ze maakte misbruik van mij" Peter Lanssens

08 maart 2018

14u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV De breuk tussen Kevin (23) en Megan (18) ‘de kaas loopt uit haar oren’ uit Oostende lijkt onvermijdelijk nadat Megan de lakens deelde met Joshua op 'Temptation Island'.

Kevin liet deze middag de naam van Megan weg tatoeëren op zijn kont, in Louis’ Tattoo Boutique in Kortrijk. In de plaats staat er nu een eilandje met een palmboom, de oceaan en vogeltjes op zijn kont. Hun relatie is dus over en uit? “Daar mag ik niets over zeggen tot het programma voorbij is”, vertelde Kevin. “Wat ik wel kan zeggen is dat Megan zeker niet moest onderdoen voor mij. Er wordt altijd gezegd dat ik haar vijf keer bedroog, maar zij heeft mij ook bedrogen destijds, vóór het programma.

Ik wilde haar sparen door te zwijgen, maar ze maakte misbruik van mij. Er zijn mensen die zeggen dat het mijn eigen schuld is dat ze vreemd ging met Joshua in het programma. Maar er zijn er ook die mij steunen en zeggen dat ik alles geprobeerd heb om het te doen lukken. Het wordt nog zeer heftig. Zelfs Tim zal nog erg verrassend uit de hoek komen. Waar ik de naam Megan liet tatoeëren? Dat was tijdens de zomer van 2016, in Sunny Beach aan de Zwarte Zee in Bulgarije. Die tattoo leek sowieso nergens op”, aldus Kevin.