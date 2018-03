'Temptation'-Kevin in nauwe schoentjes: "Hij heeft mij gebruikt" SC

22 maart 2018

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Kevin (22) uit ‘Temptation Island’. Zelfs voor wie niet naar het veelbesproken Vijf-programma kijkt, is z’n naam intussen een begrip. En het ziet er niet naar uit dat de beruchte playboy, die in ‘Temptation’ al meteen een koekje van eigen deeg kreeg van z’n vriendin Megan, snel minder van zich zal doen spreken, schrijft weekblad Tv Familie.

Want haalde Kevin laatst nog de media met z’n vechtpartij in de Gentse Overpoort, dan blijkt dat maar het begin van véél meer. Kort na de gelekte videobeelden van de knokpartij, waarbij Kevin een man enkele rake klappen verkocht, werden we immers al op andere veelzeggende beelden getrakteerd: privénaaktfilmpjes van Kevin en Shelly Osselaer (23), bekend van haar deelname aan MTV’s ‘Ex on the Beach: Double Dutch’.

Aan de haren trekken

Hoe die twee samen in een bed zijn beland? Wel, Shelly was met enkele ‘Temptation Island’-gezichten aanwezig in De Viking, een danscafé in de Gentse Overpoort, voor een acte de présence. Een van hen was dus Kevin. "Het was de eerste keer dat ik hem ‘in ’t echt’ zag", zegt Shelly. "We zijn beginnen praten en dansen. En ja, van het één kwam het ander..."

Maar voor Shelly en Kevin de lakens deelden, was er dus eerst dat fameuze gevecht. Al kwam daar volgens Shelly meer bij kijken dan tot nu toe bericht. ‘We waren al in een andere club toen Kevin en ik elkaar innig begonnen te kussen’, start Shelly haar relaas van die spraakmakende avond. ‘Megan was daar ook en zag haar kans schoon. Ze nam enkele foto’s van Kevin en mij en stuurde een vriendin naar mij toe om me uit te maken voor ‘de slet van ‘Ex on the Beach’.’ 

Hoe reageerde jij daarop?

’k Zal eerlijk zijn: ik heb aan dat meisje haar haren getrokken. Tja, wat volgde, kan je al raden natuurlijk: er ontstond een hevige ruzie tussen mij en de vriendinnen van Megan. Uiteindelijk kwam Kevin ertussen en nam hij me mee naar buiten. 

Maakte dat een einde aan het geruzie?

Ja. Maar toen passeerde er op straat een man die ik vaag ken. Hij zit achter me aan, maar ik ben daar niet op ingegaan. Toen hij me met Kevin zag, riep hij hem echter toe ‘Jij bent zielig’ en gaf hij hem een duw. Waarop de situatie is geëscaleerd.

Wat is er toen nog gebeurd?

