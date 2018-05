'Temptation'-Kevin en Chloë zijn al uit elkaar: "Hij is een hypocriet"



Jean Dhont

15 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV Nog maar pas onthulde Kevin (23) van ‘Temptation Island’ dat hij en verleidster Chloë sinds twee maanden een koppel zijn. Maar hun liedje is intussen alweer uitgezongen. Chloë legt in Dag Allemaal uit waarom.

Ineens waren ze verdwenen, al die verliefde foto’s met Kevin van Chloë’s Instagrampagina. "Ja, ik heb het uitgemaakt", zegt Chloë. "Want hij blijft maar flirten met andere meisjes. Ik weet niet of hij me ook echt heeft bedrogen, maar alleen al uit zelfrespect moest ik me de sterkere persoon tonen. Want anders had hij me sowieso binnen de kortste keren gekwetst. Dus ja..."

Jammer, toch?

"Natuurlijk. Nu, Kevin en ik kwamen goed overeen, maar ik beschouwde hem zeker niet als de liefde van mijn leven. En hij heeft nog steeds contact met die Megan ook."

Dat kan niet, vind jij?

"Mochten ze een kind hebben, dan zou ik daar alle begrip voor hebben. Maar nu... Dat contact hoeft toch niet meer? Nee, dan is het beter dat ik er de stekker uittrek, zo kunnen we nog altijd vrienden blijven. Ik vind Kevin in dit geval trouwens hypocriet."

Waarom?

"Omdat hij zich kwaad maakte toen ik toevallig Joshua eens was tegengekomen. Ik ben niet meer bevriend met Joshua op Facebook of op Instagram. Wij zien of horen elkaar nooit. En dat terwijl hij de hele tijd contact blijft houden met Megan, die trouwens ook een lief heeft."

Hoe reageerde Kevin toen je het uitmaakte?

"Hij schrok er niet echt van. Hij legde zich er ook direct bij neer. Voor mij nóg een bewijs dat onze relatie voor Kevin weinig of niks betekende."