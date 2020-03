‘Temptation’-Karim is erg onzeker: “Ik werd vroeger gepest” BDB

12 maart 2020

10u37

Bron: RTL Boulevard 0 TV Hoewel Karim Azzoug de harten van de verleidsters sneller doet slaan op ‘Temptation Island’ is de jongeman heel onzeker. “Ik was vroeger dikker en ben gepest geweest”, verklaart hij in het programma.

In een volgende aflevering van ‘Temptation Island’ vertelt Karim openhartig over z’n soms moeilijke jeugd. “Ik heb altijd een beetje moeten vechten”, legt hij uit. “Ik was flink wat zwaarder en kon nooit goed mee met de groep.” Dat hij met z’n fit lichaam nu wel aandacht krijgt, vindt hij heel oppervlakkig.

Roshina en Karim zijn al drie jaar samen, maar hun relatie verloopt niet altijd vlekkeloos. Vanwege enkele misstappen in het verleden, kan de jongedame haar vriend bijna niet meer vertrouwen. Karim at namelijk tijdens het begin van hun relatie van twee walletjes. Daarbij komt dat Roshina haar lief ook meerdere malen betrapt heeft op online daten en webcamseks. In ‘Temptation Island’ wil de hunk z’n vriendin nu laten zien dat hij voor haar echt de ware is.