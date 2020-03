‘Temptation’-Karim: “Ik ben 3 jaar met Roshina samen en het gaat al 2 jaar niet goed” BDB

26 maart 2020

Nu de deelnemers van ‘Temptation Island’ steeds langer afgezonderd leven van hun partners krijgen ze het ook steeds moeilijker. In de aflevering van komende vrijdag lucht Karim z’n hart bij verleidster Cheyenne. “Dit is geen ‘Temptation Island’, dit is mindfuck island. Mijn relatie is niet sterk, anders zat ik niet hier”, biecht hij op. “Ik ben al drie jaar met Roshina samen en het gaat al twee jaar niet supergoed. Ze denkt echt dat ik een volledig ander persoon ben. Als ik haar zeg dat ik van haar hou, gelooft ze dat gewoon niet. Dat is gewoon f***ing kut.” Hoe Karim z’n hart lucht zie je vrijdag om 20.35 uur op VIJF.