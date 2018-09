'Temptation' Joshua gaat uit de kleren in 'Adam Zkt. Eva' MVO

Na 'Temptation Island' is Joshua nog altijd niet vies van uitdagende datingprogramma's op een verlaten eiland. Gisteren was hij te zien in 'Adam Zkt. Eva'.

Het opzet van de show is dat een poedelnaakte vrijgezel de keuze krijgt tussen twee mogelijke partners om te daten. Zij komen ook volledig naakt op het eiland toe. Joshua's eerste kandidate was serieus onder de indruk, maar of er ook ware liefde van komt, is nog maar de vraag.