'Temptation Island' zet zich schrap: nieuwe lading sexy verleiders voert de druk op TDS

22 februari 2018

14u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Recent raakte bekend dat verleidster Yana Daems (23) de parelwitte stranden van 'Temptation Island' vroegtijdig heeft verlaten. Er werd flink gespeculeerd over een mogelijke ruzie, maar volgens Yana was "verveling" de boosdoener. Intussen weten we al wie haar opvolgt: Chloe wordt haar vervangster. Al blijkt zij lang niet de enige te zijn die de druk zal opvoeren...

Want naast Chloe zullen nóg drie anderen voor verleiding zorgen in ‘Temptation Island’: twee Vlaamse mannen en een Nederlandse babe. Volgens Newsmonkey gaat het om Denise, een rondborstige blondine die - hoe kan het ook anders - van feesten houdt. Op haar sociale media bulkt het van de partypics. En het feit dat Denise ze op Instagram en Facebook al wordt gevolgd door de andere verleiders en verleidsters van het huidige seizoen, spreekt boekdelen.

Alles lijkt er wel al op te wijzen dat Denise niet veel mannen aan de haak zal slaan in Thailand: op Facebook geeft Denise immers aan dat ze sinds 26 december 2017 verloofd is met ene Ait. En voor zover geweten, doet er geen Ait mee aan 'Temptation Island'.

Lees verder onder de foto's

Knappe hunks

Ook de details van de twee mannelijke verleiders zouden intussen bekend zijn: Zwanetta en Fabrizio zetten zich maar beter schrap, want daar komt Laiolano aan. Laiolano is een Vlaming met Braziliaanse roots en is aan de slag als model. iets wat hij met de regelmaat van een klok aan zijn volgers wil delen, want op Instagram post hij de ene selfie in ontbloot bovenlijf na de andere.

Net als Denise verdween Laiolano in september een tijdje van de online radar. Omdat hij op dat moment in één van de 'Temptation'-resorts aan het vertoeven was? De kans lijkt wel heel groot. In 2012 deed hij nog een gooi naar Mister Belgium Personality te worden.

Lees verder onder de foto's

En dan heb je ook nog Kevin. Al is hij geen onbekende: Kevin nam in 2015 deel aan het VTM-programma 'So You Think You Can Dance', waar hij de liveshows haalde. Dat hij dus allicht wat sensuele dansmoves kan bovenhalen op 'Temptation Island', ligt voor de hand. Kevin runt daarnaast zijn eigen kledinglijn 'IIFIF' (If It Fits, It's Fit), waarvoor verschillende 'Temptation Island'-gezichten nu al model staan.

Nieuw gevaar ligt dus letterlijk op de loer. Al wil VIJF nog niet te veel prijsgeven. "Wij bevestigen de komst van vier nieuwe verleiders op 'Temptation'", zegt woordvoerster Barbara Salomon ons. "Het klopt dat Chloe daar één van is. Maar over de identiteit van de anderen kunnen wij nog niks verklappen."