‘Temptation Island’ verliest sinds de start zo’n dertig procent kijkers MC

02 maart 2018

13u30 0 TV 'Temptation Island’, de realityshow op vrouwenzender VIJF, is sinds de start met een dubbele aflevering op donderdag 1 februari nagenoeg 30 procent van zijn kijkers verloren.

Het tiende seizoen van de realityshow begon met een recordscore van 535.000 overwegend erg jonge ‘guilty pleasure’ kijksters, maar boette nadien week na week kijkers in. De zesde aflevering haalde donderdag nog 382.000 getrouwen, die op hun honger bleven zitten, want de verwachte wraak van Kevin liet op zich wachten.

Op Eén was ‘Van Algemeen Nut’, o.a. met Jacques Vermeire goed voor 924.000 kijkers. Bij VTM haalde ‘Tegen De Sterren Op’ 437.000 kijkers, terwijl ‘Alloo in de Nacht’ goed was voor 441.000 fans. VIER haalde 341.000 kijkers voor ‘Hotel Römantiek’, terwijl de laatste aflevering van ‘Ex-Gangster’ onder de verwachtingen bleef met 206.000 kijkers.