‘Temptation Island’-verleidster Lizzy probeert Roger te versieren: “Normaal gezien zou ik niet op hem vallen” MV IDR

22 februari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 TV De meest opvallende verschijning in de eerste aflevering van ‘Temptation Island’ was de vuurrode Lizzy (22) uit Ertvelde, het dorp van Eddy Wally. Zij deed meteen het hart van Laura’s lief Roger sneller slaan. Dat gaf Roger - broer van ex-bokser Sugar Jackson - grif toe: “Mijn ultieme fantasie is een ros meisje met een stevige bilpartij en mooie ogen. Toen ik Lizzy zag, dacht ik: temptation!” TV Familie sprak met de roodharige verleidster.

Lizzy, wist jij direct dat Roger jou superaantrekkelijk vond?

Goh, toch vrij snel, ja. Bij de tv-ploeg hadden ze mij ingelicht. Dat ik hélemaal Roger z’n type was. Ik geloofde dat eerst niet. Want welke man zegt nu dat hij op een rosse met een ferme kont valt. En toen Roger mij dan zag... Ik had wel in de gaten dat hij, euh, wat van z’n melk was. Ja, dat was wel duidelijk.

Dat mag je wel zeggen: zijn mond viel open.

Ja! Maar eerlijk gezegd, dat overkomt wel meer mannen als ze mij zien...

Is Roger een type waar jij normaal gezien op kan vallen?

Hm, eerlijk gezegd niet. Totaal niet zelfs. Maar ’t is natuurlijk de bedoeling dat ik het spel met hem speel, weet je wel. Als ik hem in het echte leven tegen het lijf zou lopen, zou ik zelfs niet de moeite doen om met hem te gaan praten.

Oei, zelfs dát niet...

Maar goed, ’t is niet de bedoeling dat je als verleidster een echte relatie begint met je prooi. Het is vooral een kwestie van hem uit z’n kot te lokken.

Klopt het dat verleiders en verleidsters zo’n 10.000 euro bonus krijgen als ze de helft van een koppel in bed krijgen?

Wat zeg je? Was het maar waar, zeg! Dan waren sommigen nu schatrijk geweest. Maar nee, dus. Tuurlijk is dat niet waar. Ik doe ook helemaal niet mee aan ‘Temptation Island’ voor het geld. Wél voor het avontuur en de mooie reis.

En jij wil ook graag bekend worden...

Ja, dat is zo. Ik sta heel graag in de belangstelling. Ik heb al wat modellenwerk gedaan en ben regelmatig figurante in series en films.

En je wil graag méér zijn dan enkel een figurante?

Welja, waarom niet? En wie weet, dankzij ‘Temptation Island’... Hoe dan ook, ik ben naar Thailand getrokken met het voornemen géén seks te hebben voor de camera. Of mij dat gelukt is? (lachje) Dat zal je nog wel ontdekken...

Heerst er rivaliteit tussen jou en de andere verleidsters?

Goh ja, dat krijg je sowieso, hé. Jaloezie en zo, dat is onvermijdelijk als je een bende vrouwen voor langere tijd bij elkaar zet. Maar ik ben zelf geen ruziemaakster, hoor. Ook niet in ‘Temptation Island’. Ik ben best wel fier op mezelf, om hoe ik me daar heb gedragen. Want ik heb een apart karakter.

Nogal bitcherig, niet?

Zo kom ik over, ja. Maar ik ben écht geen bitch. Als ik niet van jou moet weten, zal je dat voelen, dat wel. Ik ben een flapuit, ik zeg nogal rap vlakaf wat ik denk. Maar geloof mij, ik heb géén slecht karakter. Helemaal niet zelfs.

(lees verder onder de foto)

Roger en Laura waren ‘friends with benefits’ voor ze een koppel werden. Is dat iets waarvoor jij open staat?

Bah ja, want mijn relaties beginnen meestal op die manier. Ik wacht nooit om seks te hebben als ik iemand leer kennen. De gevoelens komen bij mij na de lust.

Jij heb dus al heel wat one-nightstands gehad.

Bah, dat valt wel mee, hoor. Vroeger, ja. Toen ik nog een zotte doos was. Maar wat seks betreft ben ik wat serieuzer geworden. Het is nu een jaar geleden dat ik nog een vriend heb gehad. maar ik amuseer me geweldig goed als single. Ik werk als barmeisje in Saint-Tropez, in de nachtclub Les Ambassadeurs. En daar word ik bijna elke nacht versierd. Maar dat interesseert mij eigenlijk niet.

Je woont en werkt dus in Saint-Tropez.

Ja. En het is een heel toffe job. Al kom ik nog vaak in Ertvelde, hoor. Ik hou van het nachtleven. Maar gasten die elke nacht uitgaan en barmeisjes verleiden... Die hebben veel te weinig inhoud. Ik heb liever een man met een goeie job die kiest voor een rustig avondje met zijn lief of vrienden. Verbaast je dat? Wel, toch is het zo.

Op welk type val jij, uiterlijk gezien?

Goh... Ik heb niet echt een type, het moet vooral klikken. Humor is heel belangrijk. En sinds kort heb ik een voorkeur voor mannen met een donkere huid. En néé, dat komt niet door Roger. Mijn oog valt tegenwoordig gewoon heel gauw op donkere types. En hun oog valt op mij. (lacht) Ik wil ook liefst een man die wat ouder is., want die heeft z’n zaakjes op orde.

En hij is ook gewoon volwassener.

Ja, voilà. Ik erger me rot aan gasten die zich een stuk in hun voeten drinken en dan luidruchtig en baldadig worden.

Da’s begrijpelijk.

En ik krijg het ook van kerels die mij berichtjes zitten te sturen om me in hun bed te krijgen. Daar reageer ik nooit op. Mijn verleidingstechnieken zijn heel anders, hoor. Ik laat mijn ogen hun werk doen. En als ik iemand wil, zal ik die krijgen ook.

Heb jij de mensen van ‘Temptation Island’ gecontacteerd om mee te doen?

Twee jaar geleden hadden ze mij al eens gevraagd als verleidster, maar toen heb ik de boot afgehouden. Deze keer kreeg ik opnieuw die vraag en zag ik het wel zitten. Mijn vriendinnen vonden het trouwens ook helemaal iets voor mij. Maar mijn familie...

Die waren allicht niet zo enthousiast.

Hm, nee.... Kijk, ik ben volwassen, ik doe wat ik wil. Maar aan ‘Temptation Island’ deelnemen als koppel, dát zou ik nooit doen.

Want dat is veel te gevaarlijk voor je relatie, bedoel je?

Ik vind het bullshit om op die manier je relatie te testen.Volgens mij wil je dan gewoon op tv komen of je saaie relatie wat spannender maken. Want je kan een relatietest als ‘Temptation Island’ toch niet au sérieux nemen? Ik bedoel: heel Nederland en Vlaanderen kijkt toe hoe je onder invloed van drank voor de bijl gaat...

Tot slot: als ‘Temptation Island’-verleidster krijg jij nu ­ongetwijfeld gratis plastische ingrepen aangeboden.

Ik zie wat je bedoelt... Dat gebeurt inderdaad. Maar weet je, ik vind het jammer dat wij als verleidsters automatisch worden geassocieerd met fillers en botox en zo. Ik zou graag ook eens iets anders krijgen dan een gratis milliliter filler... (lachje)