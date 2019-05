‘Temptation Island’-verleider Joshua duikt op in ‘Ex On The Beach Double Dutch: All Stars’ KD

21 mei 2019

16u13

Bron: MTV 8 TV Joshua Feytons, die we nog kennen als verleider uit het vorige seizoen van ‘Temptation Island', was gisteren te zien in de eerste aflevering van ‘Ex On The Beach Double Dutch: All Stars’. Dat maakte MTV ook bekend op Twitter. Ook verleidster Yasmine is dit seizoen te zien in het realityprogramma.

Na ‘Temptation Island’ en ‘Adam zkt. Eva’ is dit al het derde programma waar de ex-verleider aan deelneemt. Verleidster Yasmine, die ook in ‘Oh My God’ opdook, doet eveneens mee. Net als de Nederlandse ex-deelnemers Esmee en Sharon. In het programma duiken er ex-liefjes van de deelnemers op, dus mogelijk maken Megan en Chloë uit het vorige seizoen van ‘Temptation Island' ook nog hun opwachting in dit tv-programma.

THE WORD IS OUT 🚨 Joshua is de EXtra van dit Ex on the Beach: Double Dutch seizoen ✨ Zap nu snel naar MTV voor de reacties van de singles op zijn komst in de villa 📺 #EOTBDD pic.twitter.com/cN7Bgr4CI8 MTV België(@ mtvbe) link