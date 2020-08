'Temptation Island'-koppel Arda en Amber brengt 'Rad'-winkel tot leven Mark Coenegracht

05 augustus 2020

06u29 0 TV De 650.000 kijkers die maandagavond kennismaakten met de gepimpte versie van 'Rad van fortuin', met gastheer Peter Van de Veire, zagen de Romeo's opduiken met hun XXL-worsten. En gisterenavond stond er weer mooi volk in de 'winkel'. Met wat geluk herkende u Arda (26) en Amber (22), bekend van 'Temptation Island'.

Hij verloor er zijn vriendin Elke, doordat hij voor de avances van Eline bezweek. Maar uiteindelijk verloor Arda zijn hart aan een andere verleidster: Amber. Intussen is ze zwanger van hem en de twee maakten deze week bekend dat er een jongen op komst is. Het koppel zal trouwens vaker te zien zijn in 'Het rad'. Gisteren nog als zichzelf, de volgende dagen en weken in aangepaste kledij. Zo valt Arda vanavond te bewonderen in bakkerskleren, terwijl Amber in slaaptenue en met een grote pot komkommers in een bed ligt.

'Het rad’, VIER, 21.20 uur