‘Temptation Island’-deelnemer Roger legt uit waarom hij zoveel slaapt: “Ik kan dat goed” IDR

08 maart 2019

11u00 0 TV Presentatrice Annelien Coorevits had het voor de start van ‘Temptation Island’ al gezegd: “Het wordt een atypisch seizoen met veel intriges, maar vooral veel drama.” En atypisch is de ‘ultieme relatietest’ deze keer zeker. Niet alleen vanwege het - voorlopige - gebrek aan bedrog, maar ook dankzij Roger. Hij lijkt z’n tijd op ‘Temptation Island’ vooral slapend door te brengen. En daar wilde de Nederlandse realityster Michella Kox (39) wel eens het fijne van weten. “Ben je ziek of zoiets?”, stuurde ze naar hem.

“Hoi Roger, je kent mij vast niet, maar ik kijk elke week trouw naar het programma”, zo begint Michella haar bericht. “Nu heb ik een heel klein vraagje... Heb jij jezelf wel eens laten testen op de ziekte van Pfeiffer (een virusinfectie waarbij het voornaamste syndroom is dat je erg vermoeid bent, red)? Want je bent vaak erg moe. Ben je vrijwillig naar ‘Temptation Island’ gegaan? Had je het koud op het eiland omdat je daar een coltrui draagt? En mijn laatste vraag is de volgende: wist je wel aan welk programma je meedeed? Of dacht je dat je in het programma ‘Mijn vakantie’ zat?”

Roger zag daar wel de humor van in en besliste op zijn beurt om Michella van antwoord te dienen. “Laura en ik hadden ons ingeschreven om aan heel België en Nederland te laten zien hoe goed we kunnen slapen, hoe snel Laura verbrandt en hoe snel ik kan weglopen van andere vrouwen en hoe goed ik wel niet tegen de warmte kan. En voorlopig met succes, toch? Dus dat moet je ons wel geven”, klinkt het al lachend.

“We hadden nog meer doelen dus zeker blijven kijken. Er komen nog topafleveringen aan. En nu ga ik toch gaan slapen hoor... Anders mis ik mijn 13 uur slaap nog”, zo besluit de broer van Sugar Jackson z’n bericht.