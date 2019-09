‘Temptation Island’-deelneemster Demi geeft toe: “Natuurlijk deed ik mee voor de bekendheid” KD

18 september 2019

14u00

Bron: Trouw 0 TV In het recentste seizoen van ‘Temptation Island’ maakten we kennis met Demi Rutting en Sidney Bout. Het koppel overleefde “het saaiste seizoen ooit” en is nog steeds samen. In de Nederlandse pers geeft de vrouwelijke helft van het koppel nu haar drijfveren voor haar deelname toe. “Natuurlijk deed ik ook mee voor de bekendheid”, klinkt het openhartig.

“Ik vond het een leuk avontuur om te delen met mijn vriend en de reis was mooi meegenomen, maar natuurlijk deed ik ook mee voor de bekendheid. Het tv-wereldje heeft me altijd al aangetrokken”, aldus Demi. “Iedereen doet mee voor de bekendheid. Het is niet voor niets dat sommige mensen zich tijdens de opnames steeds dommer gingen gedragen. Ze doen echt alles om in beeld te komen.”

Hoewel Demi dus graag bekendheid wou, geeft ze nu toe dat het bekend zijn minder leuk is dan ze aanvankelijk had gedacht. “Mensen willen alles van me weten. Op een gegeven moment heb ik mijn ­Instagram-account afgeschermd en Facebook verwijderd.” Ondertussen heeft de Nederlandse de draad van haar gewone leventje weer opgepikt. “Ik ben terug naar school gegaan. Alles is weer zoals voor ‘Temptation Island’. Al is het best jammer dat ik geen tv-aanbiedingen meer krijg.”