'Temptation'-Gino: "Die Tim... Wát een domme jongen" IDR

04 april 2018

06u00

Bron: TV-Familie 0 TV Donderdag staat er weer een nieuwe 'Temptation Island' te wachten, maar de vorige aflevering zindert nog na. Verleider Gino laat in TV-Familie zijn licht schijnen over 'Timtation'.

‘Temptation Island’- fans kregen alweer een bijzonder pittige aflevering voorgeschoteld. Een nieuw kampvuur. En daar moest Deborah Leemans (26) tot haar afgrijzen toekijken hoe haar vriend Tim Wauters (30) haar zonder pardon inruilde voor de Nederlandse verleidster Cherish (26). De voordien zo brave en saaie Tim orakelde dat hij Deborah niet wou kwetsen, maar dat kon uiteraard niet beletten dat haar hele wereld keihard instortte. Deborah begon onbedaarlijk te trillen, waarna ze in een hartverscheurende huilbui uitbarstte. Terug in het vrouwenresort zonderde de Aalsterse zich af. Maar dat liet de Nederlandse verleider Gino (27) niet zomaar gebeuren. TV-Familie zocht hem op.

Logisch dat Deborah zo in de put zat. Níemand had verwacht dat haar Tim zo’n bocht zou maken. Of jij wél, Gino?

Nee, tuurlijk niet! Tim begon aan ‘Temptation Island’ als een kerel die zich profileerde als hét toonbeeld van ijzersterke liefdes–trouw. Het was haast lachwekkend. Maar zijn goeie intenties verdwenen razendsnel als sneeuw voor de Thaise zon.

Hoe komt dat, denk je?

