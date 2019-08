‘Temptation’-gezicht Deborah Leemans komt binnenkort weer op tv: “Nooit gedacht, maar ik ben heel benieuwd” TDS

27 augustus 2019

00u00 0 TV 'Temptation Island'-deelnemer Deborah Leemans (27) maakt binnenkort haar tv-comeback. De ex van Tim(tation) Wauters kondigde op Instagram immers aan dat ze een eigen show krijgt, samen met 'Ex on the Beach'-gezichten Jodie en Monja, voormalig 'Temptation Island'-verleidster Chiara en 'Love Island'-winnares Aleksandra.

"Over wat we precies gaan doen kan ik nog niets kwijt", laat Deborah ons weten. "Ik had nooit gedacht dat ik na 'Temptation Island' weer op tv ging komen. Maar ik stond er wel voor open. Ik ben benieuwd hoe het op het scherm gaat overkomen en wat de makers ervan hebben gemaakt. Ik kijk er in ieder geval naar uit en ik hoop natuurlijk dat er zo weer andere opdrachten en boekingen kunnen binnenstromen." Haar 124.000 volgers op Instagram reageren alvast bijzonder enthousiast op het nieuws. "Eindelijk terug! Ben zo benieuwd", klinkt het in de commentaren.