'Temptation'-Fabrizio is nu met Pommeline, maar Danielle vergeten was niet simpel: "Wij hebben nog geprobeerd het te laten werken" TDS

Mezdi vetrok samen met zijn vriendin Danielle naar 'Temptation Island', maar eens van elkaar gescheiden, rook verleider Fabrizio zijn kans om de Nederlandse Danielle te verleiden. Fabrizio kreeg Danielle zelfs zover dat hij een tatoeage mocht zetten op haar zij. Er leek dus iets moois te bloeien. Maar de twee waren niet alleen erg close in Thailand, laat Fabrizio aan Goedele Liekens weten. Je kan de volledige aflevering van 'Goedele on Top' bekijken op vijf.be of via deze link.