‘Temptation’ Elke en Angela halen uit: “Enige wat ik wil doen met Arda is zijn keel oversnijden” TDS

18 juni 2020

10u13

Bron: YouTube 2 TV Het programma is nu al even achter de rug, maar ‘Temptation Island’ blijft de gemoederen beroeren. Zo vielen heel wat mensen gisteren in verbazing toen bleek dat Het programma is nu al even achter de rug, maar ‘Temptation Island’ blijft de gemoederen beroeren. Zo vielen heel wat mensen gisteren in verbazing toen bleek dat Angela en Chris intussen geen koppel meer zijn . Maar ook de daden van Arda blijven voor ophef zorgen. Dat blijkt uit een vlog-interview met Angela en Elke, die daarnaast ook hun gepeperde mening over Zach geven.

Hij kwam pas in de helft van het programma aan op ‘Temptation Island’, maar Zach, die deelnam met zijn vriendin Simone, werd uiteindelijk een van de meest besproken figuren. Zo werd hij op avond één al handtastelijk met verleidster Romee, en ging het later enkel van kwaad naar erger. Uiteindelijk bedroog hij Simone door met de verleidster de lakens te delen.

“We hebben echt een beetje van alles gehad dit seizoen: drama, meegesmokkelde telefoons, Zach de psychopaat”, zegt Angela in een vlog op YouTube. Die woorden slikt ze evenwel meteen weer in: “Want die wordt meteen kwaad als iemand iets negatiefs over hem zegt.” Ook over Arda, die ‘zijn’ Elke bedroog met verleidster Eline, doen ze een boekje open: volgens Elke kon hij voor de opnamen maar niet vatten hoe iemand zijn partner kan bedriegen op ‘Temptation Island’. “Bij ons was dat eigenlijk kapot grappig”, aldus Elke. “Want Arda had nog nooit naar ‘Temptation’ gekeken. Dus wij waren dat op YouTube aan het opzoeken om ons voor te bereiden. Arda zei toen echt: ‘Huh, hoe kan dat dat je daar verliefd wordt op iemand?’”

Wat met Arda?

Elke en Angela krijgen ook de vraag of ze zouden deelnemen aan ‘Ex On The Beach: Double Dutch’, een ‘zijsprong’ die veel deelnemers van de realityreeks maken. Maar dat wil Elke niet gehoord hebben. “Ik zou dat nooit doen! Met Arda? Ieuw”, klinkt het. Ook Angela zou niet eens overwegen, zo vertelt ze: “Het enige dat ik wil doen met Arda is zijn keel oversnijden.”

Ondanks haar heftige deelname gaat het intussen uitstekend met Elke. Ze laat weten dat ze gelukkig is en weer gaat studeren. Ze zal een opleiding volgen tot ambulancier, waarbij ze ook zelf de eerste zorgen zal toedienen. “Maar door corona is dat nu allemaal een beetje uitgesteld”, zegt ze. Hoe dan ook is er voor Arda geen plaats meer in haar leven: “Ik ben zo’n persoon die vindt dat wanneer je in een relatie zit, je alles moet geven. Het maakt niet uit wat je me aandoet, ik wil blijven vechten”, luidt het. “En dat had ik na ‘Temptation’ ook. Ik wou echt blijven vechten. Maar Arda wou dat niet en dan op een gegeven moment moet je gewoon loslaten. Ondertussen is het wel echt helemaal klaar.”

Bekijk hier de volledige video:

