'Temptation'-Deborah over het psychische geweld van Tim: "Ik kwam thuis en alles was weg, zelfs de hond nam hij mee"

Bron: Dag Allemaal 0 TV Nooit eerder zagen we iemand zo hard breken tijdens een ‘Temptation’-kampvuur als Deborah Leemans (26). " Ik haat hem zo hard", schreeuwde ze uit toen ze Tim (31) z’n liefde hoorde verklaren aan verleidster Cherish (26). Maar de haat heeft intussen plaatsgemaakt voor strijdvaardigheid. "Kerels als Tim doorprik ik nu meteen", zegt ze vastberaden in Dag Allemaal. 

Huisje, tuintje, boompje, kindje: dat was het toekomstbeeld dat Deborah met Tim voor ogen had. De ultieme relatietest die ‘Temptation Island’ is overleven, leek voor hen dan ook a piece of cake. En ’t zag er lange tijd veelbelovend uit. De eerste dagen deed Tim niks anders dan z’n Deborah bewieroken. Hij sliep met haar T-shirt, zette haar foto naast z’n bed en kleefde de niet mis te verstane boodschap ‘geen meisjes behalve Deborah toegelaten’ op z’n kamerdeur. Nee, voor spektakel tussen de lakens moesten de ‘Temptation’-fans niet bij Tim en Deborah zijn. Tot verleidster Cherish haar troeven in de strijd gooide.

Spijt betuigen?

"Dit heb ik nog nooit gevoeld", biechtte Tim op aan verleidster Zwanetta nadat hij als een blok voor de Nederlandse blondine was gevallen. "Ik zweer het je: volgend jaar sta jij op ons trouwfeest", klonk hij zelfverzekerd. Terwijl Cherish hem achter z’n rug uitlachte.

Maar zo snel waren ze dus weg, Tims vastberaden trouwplannen. De trouwring die hij na ‘Temptation Island’ over Deborahs vinger wilde schuiven, kwam nooit meer in beeld. Schrijnend was het, hoe emotieloos Tim z’n vriendin liet vallen als een baksteen.

"Echt erg, ja", blikt Deborah terug. "Je zou denken dat Tim ’s anderendaags wel terug bij z’n verstand zou komen en z’n spijt zou betuigen. Maar nee hoor. "Het moest zo zijn", zei hij vrolijk tegen de camera’s."

Z’n capriolen leverden jullie met voorsprong de titel van ‘meest besproken ‘Temptation’-koppel’ op...

"En daar mag vooral Tim trots op zijn. Weet je dat ik dagelijks op straat word aangesproken over ‘Temptation Island’? Gelukkig in positieve zin. Mensen spreken mij moed in door te zeggen dat ik beter af ben zónder die Tim. Of hij veel positieve reacties krijgt na z’n gedrag, zou me sterk verbazen."

Vorige week liet Tim zich als aandenken aan ‘Temptation Island’ een tatoeage zetten door Fabrizio en Pommeline.

"‘Timtation Island’ staat nu op z’n arm te lezen. Zag je ook die twee kersen erbij, als verwijzing naar Cherish? Ik snap dat niet, hé. Hoe dom kan je zijn? En hoe respectloos is dat niet naar mij toe? Nog maar eens..."

Heb je eigenlijk nog enig contact met hem?

"Laat het uit! Die jongen is compleet verleden tijd voor mij. Weet je, tijdens de vlucht van Thailand naar huis heb ik grote kuis gehouden in m’n sociale media. Alle foto’s van ons samen heb ik zonder pardon gewist, zodat ik thuis met een schone lei kon herbeginnen. Dat luchtte echt op."

Gaf Tim eigenlijk zelf nog een teken van leven?

"Kort na ‘Temptation’ stuurde hij me een sms. Hij zei dat hij spijt had en mij terugwilde."

Meen je dat?

