‘Temptation’-Danicio kreeg het aan de stok met een jaloerse Rodanya na zijn nachtelijk bezoek aan Milou MVO

08 maart 2019

21u30 0 TV Danicio én Rodanya kunnen het enorm goed met elkaar vinden. Tot ieders verbazing kroop de Temptation-verleider niet bij Rodanya, maar wel bij Milou in bed. En daar was Rodanya niet erg happy mee...

In de vijfde aflevering van ‘Temptation Island’ zagen we hoe Milou heeft het feesten voor bekeken hield. Dat was niet naar de zin van verleider Danicio. Die hoopte op een beloning nadat hij zich heel de dag uitgesloofd had voor de gewonde Rodanya. Hij probeerde zijn charmes dus maar op Milou uit, tot grote verontwaardiging van zijn date van eerder die dag...

En dat terwijl Danicio eigenlijk de beste band leek te hebben met Rodanya...