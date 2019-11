‘Temptation’-Damian haalt uit naar Niels en Rosanna: “Ze wilden een breuk faken om mee te doen aan ‘Ex On The Beach’” MVO

09u37 0 TV Voormalig ‘Temptation Island’-kandidaten Niels en Rosanna zijn naar eigen zeggen blij dat de Nederlandse zender RTL realityprogramma’s zoals ‘Temptation’ van de tv heeft gehaald. “De makers achter de schermen manipuleren je”, klonk het. “Ze zouden zelfs niet ingrijpen als er iemand werd verkracht”. Maar volgens Damian Diepeveen, die deelnam aan ‘Temptation VIPS’, zijn het hypocrieten.

Damian weet namelijk dat het koppel overwoog om hun breuk te faken, zodat ze konden deelnemen aan ‘Ex On The Beach’, een zeer gelijkaardig realityprogramma. Hij deelde zelfs een foto waarop te zien is dat Rosanna dat wel degelijk tegen hem gezegd heeft via Facebook.

“Al die influencers die het nu ineens oh zo goed vinden dat ‘Temptation’ van de buis wordt gehaald omdat ze soort van niet goed zijn neergezet en werden gemanipuleerd... Hun carrière is gebaseerd op hun gedrag in ‘Temptation’, dus doe niet zo hypocriet”, besluit hij.