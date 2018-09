'Temptation' Chloe is opnieuw verliefd MVO

05 september 2018

07u08 0 TV Chloe Vranken, ofwel 'Temptation'-Chloe, heeft een nieuwe vriend. Dat toonde ze met een kiekje op Instagram.

Op de foto is te zien hoe de twee kussen onder de Eiffeltoren in Parijs. Eerder had Chloe al een relatie met Kevin, die ze leerde kennen op 'Temptation Island' nadat hij was bedrogen door zijn vriendin Megan. Daarnaast had ze een kortstondige relatie met verleider Joshua.

Chloe is momenteel ook te zien in het nieuwe Vijf-programma 'Oh My God', waar ze enkele dagen lang het klooster in trekt.

❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 01 sep 2018 om 20:01 CEST