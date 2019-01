‘Temptation’-Chloë beschuldigd van oplichting: “Maar ik ben volledig in mijn recht” TDS

Bron: TV Familie 0 TV Chloë Vrancken (21), bekend van haar deelname aan ‘Temptation Island’ en ‘Oh My God’ zou enkele meisjes hebben opgelicht. Dat schrijft TV Familie. De verleidster ontkent de geruchten.

Tijdens het meest recente seizoen van ‘Temptation Island’ trok verleidster Chloë Vranken (21) alle aandacht naar zich toe. En zo wist ze Kevin ‘Koekerond’ (van Megan) zonder al te veel moeite aan de haak te slaan. Na het programma bleef deze romance nog een tijdje duren. Chloë ­lanceerde ook haar eigen ­kledingmerk: Clo. En ze zette een webshop op poten. Om haar collectie onder de aandacht te brengen, schakelde Chloë een aantal modellen in. Eén van hen: de 27-jarige Stéphanie Bex. Zij strooit nu het verhaal rond dat Chloë haar én andere meisjes heeft opgelicht. Dat schrijft TV Familie.

Belogen?

“Het zit zo”, zegt Stéphanie. “Chloë zocht via de sociale media een vijftiental modellen. Ze deed mij en de andere meisjes beloftes: we zouden een jaar model mogen zijn voor Chloës collectie en we zouden een mooie vergoeding krijgen Maar Chloë heeft ons gebruikt en belogen. Volgens ons heeft ze dit goed uitgedokterd. Ineens blies ze alles af. Zogezegd omdat ze vond dat ze beter zélf model kan staan voor haar kleding. Maar wij hadden haar collectie al in de kijker ­gezet, zonder daar één euro voor gekregen te hebben.”

Heb je Chloë om een ­verklaring gevraagd?

Wie vragen stelt, wordt genegeerd. Chloë heeft ons geblokkeerd op de sociale media. Eerst zouden we begin januari ons geld krijgen, maar dat werd het einde van de maand. En nu zoekt ze uitvluchten om niks te moeten betalen.

Hebben jij en de andere ­meisjes een contract ­ondertekend?

Ja. Het was zogezegd opgemaakt in tweevoud, en Chloë zou ons een kopie bezorgen. Tot op vandaag heb ik die nog niet ontvangen. Ze had ons ook ­documenten bezorgd waarop wij de afgelegde kilometers voor fotoshoots konden invullen. Die zouden vergoed worden. Ook daar is niets van in huis gekomen. Trouwens, de make-upartieste, de catering, de fotograaf: ook zij wachten op hun centen. Chloë heeft ­intussen al heel wat kleding verkocht. En ze leidt een ­luxe­leventje, met dure ­designer­spullen en zo. Dan kan ze ons toch vergoeden voor ons werk? Komaan nu!

Gaan jullie juridische stappen ondernemen?

We zijn dat aan ’t bekijken. Maar omdat er nooit exacte ­bedragen zijn afgesproken, is ons verteld dat we weinig kans maken. Hoe dan ook, het is er ons vooral om te doen dat die oneerlijke praktijken gestopt worden. Chloë kiest er jonge meisjes uit die het willen maken als model. Want ze denkt wellicht dat die makkelijk te manipuleren zijn. Maar afspraken moeten worden nagekomen. Iemand geld beloven en voor je laten werken, en dan alles zelf houden... Dat kan écht niet!

Chloë zélf ziet de zaak helemaal anders. Zij zegt dat Stéphanie haar compleet onterecht zwartmaakt. “In dat contract staat duidelijk vermeld dat er een bedrag van nul euro zou worden uitbetaald”, zegt Chloë. “Ik ben volledig in mijn recht. Het is Stéphanie puur om de aandacht te doen. Ik heb haar verdorie een gratis portfolio gegeven met professionele foto’s en een vermelding op mijn Instagram. Ik heb meer dan 120.000 volgers, hé! Daarbij kreeg ze ook nog een vermelding op de Instagram van m’n webshop én korting op de kleding. De enige reden waarom ik gestopt ben met die modellen is dat mijn collectie gewoon beter verkoopt als ik mijn eigen gezicht gebruik voor campagnes.”