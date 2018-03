'Temptation'-Cherish over orale seks: "Dat heb ik nog nóóit gedaan" SD

15 maart 2018

22u45

Bron: VIJF 0

In 'Goedele on Top' voelt Goedele vanavond 'Temptation Island'-verleidster Cherish aan de tand. Beide dames zijn het er alvast over eens dat penetratie niet de beste manier is om een vrouw een orgasme te bezorgen. Maar wat dat dan wel is? Daarover zijn de meningen verdeeld.

