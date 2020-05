‘Temptation’-Arda en Amber zijn een koppel: “We denken zelfs al aan kinderen” MVO

30 mei 2020

08u59 0 TV ‘Temptation’-Arda en verleidster Amber zijn dan toch een koppel, zo bevestigden ze vrijdagavond in de laatste aflevering van het programma.

Arda maakte het bont op het eiland. Hij bedroog zijn vriendin Elke, met wie hij aan het programma deelnam. Verleidster Eline, waarmee hij tussen de lakens dook, wilde echter geen vaste relatie met hem. Intussen had Amber al kriebels voor Arda, en de liefde blijkt nu wel degelijk wederzijds. De twee wonen vandaag al samen, en het koppel heeft het zelfs over kinderen. “Amber heeft me alles helpen verwerken”, aldus Arda. “Daardoor zag ik echt wat voor topvrouw ze was, en dan kan het snel gaan.”