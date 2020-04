‘Temptation’-Angela licht tipje van de sluier op: “Ja, er wordt vreemdgegaan” SDE

Bron: YouTube 0 TV Dit seizoen is doctoraatsstudente Angela (26) een van de meest opvallende figuren uit ‘Temptation Island’. Met haar wilde krullen en dito dansmoves laat ze alle verleiders dromen. Maar overleven zij en haar vriend Christian het avontuur? Op haar YouTube-kanaal licht ze een tipje van de sluier op.

In een video op YouTube beantwoordt Angela enkele vragen van kijkers. Zo vertelt ze onder meer dat ze een hele fijne tijd beleefde op ‘Temptation Island’. “De meisjes waren heel gezellig, we konden echt goed praten", klinkt het. “En de jongens ook, die waren wel grappig.” Angela vond het zelfs leuk dat ze constant gevolgd werd door camera’s, geeft ze toe. Al waren er ook mindere momenten: “Er was heel veel drama, dat is nog niet uitgezonden. Dat moeten jullie nog zien. Er komen nog stukjes waarin ik ga wenen”, bekent de doctoraatsstudente.

Dat klinkt alsof er iemand serieus de fout in is gegaan. Of dat Christian, haar vriend, is, mag Angela uiteraard niet verklappen. Toch licht ze al een tipje van de sluier op: “Ja, er zijn één of meerdere mensen vreemdgegaan.”

Spijt heeft ze niet van haar deelname, zegt ze. “Ik ben met de mindset naar daar gegaan: wat er ook gebeurt, ik ga sowieso blij zijn. Als Christian en ik er goed uitkomen, dan is dat super voor mijn relatie. Maar stel dat we het niet halen, dat hij of ik de fout in gaat, dan weet ik ook gewoon dat we niet voor elkaar gemaakt zijn.”

Verder verklapt Angela dat niemand minder dan verleider Sam haar grootste ‘temptation’ was. Slecht nieuws dus voor de langharige Christophe, die ook zijn pijlen op haar had gericht. “Gewoon om wie hij is als persoon", zegt ze. “Hij kent geen schaamte en is helemaal zichzelf. En hij was ook anders dan de andere verleiders: wanneer die met z'n allen op me afkwamen en hun best deden om me te verleiden, dan ging Sam net weg. Dat trekt mij aan. Ik heb het niet graag dat mannen te hard hun best doen. Ik vind: blijf gewoon rustig. Je mag wel een compliment geven, maar zeker niet overdrijven.”

