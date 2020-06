‘Temptation’-Angela en Christian uit elkaar: “We raakten het niet eens over trouwen” MVO

17 juni 2020

20u14 14 TV Ze overleefden de ‘ultieme relatietest’ in ‘Temptation Island’, maar het mocht alsnog niet zijn. Angela en Christian zijn intussen uit elkaar, zo laat Angela weten via Instagram.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Chris en ik hebben recent besloten om elk onze eigen weg te gaan”, schrijft ze. “We hadden al een jaar wat moeilijkheden in onze relatie. Onze mening over huwen was daar één van. We hebben geprobeerd om eraan te werken, en na ‘Temptation’ voelde onze relatie zelfs beter dan ervoor. Maar ‘Temptation’ is voor jullie net gedaan, voor ons is het al meer dan een half jaar geleden en ondertussen zijn de onenigheden terug naar boven gekomen en verliep de communicatie tussen ons niet goed.”

“We hebben geen ruzie”, verduidelijkt ze. “We wensen elkaar nog steeds het allerbeste toe, maar we hebben besloten om even afstand van elkaar te nemen om dit beter een plaats te kunnen geven. We zouden het enorm appreciëren als jullie ons hier via sociale media geen vragen over stellen, zodat we dit kunnen verwerken.”