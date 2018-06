'Temptation'-Alex keert terug als verleider KD

07 juni 2018

Alex Maas werd twee jaar geleden bekend als verleider in 'Temptation Island'. In het Nederlandse 'Temptation Island VIPS' maakt de verleider opnieuw zijn opwachting.

Na het grote succes van 'Temptation Island' besloot het Nederlandse Videoland om een exclusieve, alleenstaande versie van het programma te maken met bekende koppels in de hoofdrol. In een teaser voor de derde aflevering maakt verleider Alex zijn opwachting.

De terugkeer van Alex zal ongetwijfeld veel stof doen opwaaien door zijn verleden met kandidate Rosanna. Zij nam in 2016 deel aan het programma met haar partner Niels. Rosanna zwichtte toen voor de charmes van Alex, maar gaf haar relatie met Niels nog een kans. Of hun relatie deze keer opgewassen is tegen de verleiding komt kijkend Nederland in de komende afleveringen te weten.