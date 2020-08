‘Telefacts Zomer’ toont renovatie van 130 jaar oude Raffles Hotel in Singapore BDB

04 augustus 2020

06u00

Bron: VTM 1

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Voor rijkelui en zakenmensen is het Raffles Hotel in Singapore een begrip. Met vijf sterren staat het hotel al 130 jaar synoniem voor absolute luxe en een uitmuntende service. Het heeft 115 suites in koloniale stijl waar de tijd lijkt stil te staan. Maar dat is niet het geval. ‘Telefacts Zomer’ toont een blik achter de schermen van de gigantische renovatie van dit 19de-eeuws meesterwerk tot een modern luxeoord uit de 21ste eeuw. Je ziet de reportage dinsdagavond om 21u55 op VTM.