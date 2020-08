‘Telefacts Zomer’ toont hoe droomvakanties nachtmerries worden: “Ik dacht dat ik ging sterven” BDB

06 augustus 2020

06u00

Bron: VTM 0

‘Telefacts Zomer’ laat in een nieuwe reportage vakantiegangers aan het woord die hun droomreis zagen veranderen in een nachtmerrie. Veel reizigers betalen namelijk vaak pakken geld voor hun verlof en verwachten dan ook dat alles tot in de puntjes geregeld is. Zeker wanneer ze een luxevakantie boeken met alles erop en eraan. Maar zelfs reizen met vijf sterren kunnen mislopen. En voor je het weet beland je in een horrorscenario. Je ziet de reportage donderdag om 21u55 bij VTM en VTM GO.