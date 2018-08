'Telefacts Zomer' over mannen die hun zaad doneren via het internet: "Ik zit aan 500 donaties in 4 jaar" Redactie

21 augustus 2018

09u00

Bron: Kameraki 0

In 'Telefacts Zomer' wordt vanavond een Britse reportage getoond over mannen die hun zaad doneren via het internet. Dat is compleet illegaal, maar toch is het booming business.