'Telefacts Zomer': Een bruine beer, krokodil of buffel, deze mensen hebben de vreemdste huisdieren DBJ

07 augustus 2018

23u05

Bron: VTM 0

Voor sommigen mag een huisdier al iets meer zijn dan een kat, hond of cavia. Zoals voor Svetlana en Youri. Zij zijn zot van Stepan, een kolos van een bruine beer. “Hij weegt 350 kg. Hij kwam hier aan als welpje en sindsdien ontfermen wij ons over hem.”

Jilly is dan weer het troeteldier van de Australische Vicky. “Als ze me zou aanvallen, dan verdrinkt ze me zo in dat bad.” Jilly is natuurlijk niet zomaar een huisdier, maar een 2 meter grote zoetwaterkrokodil. Het soort dat jaarlijks in Australië tientallen menselijke slachtoffers maakt. Vicky heeft overigens niet alleen Jilly, maar nog twee andere krokodilachtigen, die allemaal los mogen lopen in huis. “Ze moeten leren hun territorium te delen met mij. Dan eten ze me minder snel op.”